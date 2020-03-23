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四屏通用1.5折大促，优酷酷喵&寺库双会员年卡128元

2020/3/23 17:30:36来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

视频会员大促，优酷酷喵会员&寺库会员年卡1.5折大促128元、腾讯视频超级影视VIP双年卡5折488元。

视频会员大促合集：

视频会员原价/活动价
购买
优酷（3月23日 - 26日）
酷喵+寺库
双会员年卡		￥864/￥128点此
酷喵+寺库
双会员季卡		￥216/￥34点此
贝乐虎+优酷
双会员年卡		￥616/￥313点此
贝乐虎+优酷
双会员月卡		￥75/￥30点此
腾讯视频（3月18日 - 23日）
超级VIP双年卡
￥976/￥488点此
超级VIP双年卡
￥976/￥488点此
超级VIP年卡￥488/￥268点此
超级VIP年卡￥488/￥268点此
超级VIP季卡￥148/￥78点此
超级VIP季卡￥148/￥78点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 优酷视频

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酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（送寺库会员年卡）；限时34元/3个月，点此购买（送寺库会员季卡）。

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时313元/年，点此购买（送贝乐虎大会员年卡）；限时30元/1个月，点此购买（送贝乐虎大会员月卡）。

• 腾讯视频

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超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时488元/2年，点此购买（双年卡）；限时268元/年，点此购买（年卡）；限时78元/3个月，点此购买（季卡）。

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