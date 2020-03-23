四屏通用1.5折大促，优酷酷喵&寺库双会员年卡128元

视频会员大促，优酷酷喵会员&寺库会员年卡1.5折大促128元、腾讯视频超级影视VIP双年卡5折488元。

视频会员大促合集：

视频会员 原价/活动价

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酷喵+寺库

双会员年卡 ￥864/￥128 点此 酷喵+寺库

双会员季卡 ￥216/￥34 点此 贝乐虎+优酷

双会员年卡 ￥616/￥313 点此 贝乐虎+优酷

双会员月卡 ￥75/￥30 点此 腾讯视频（3月18日 - 23日） 超级VIP双年卡

￥976/￥488 点此 超级VIP双年卡

￥976/￥488 点此 超级VIP年卡 ￥488/￥268 点此 超级VIP年卡 ￥488/￥268 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥78 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥78 点此

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• 优酷视频

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（送寺库会员年卡）；限时34元/3个月，点此购买（送寺库会员季卡）。

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时313元/年，点此购买（送贝乐虎大会员年卡）；限时30元/1个月，点此购买（送贝乐虎大会员月卡）。

• 腾讯视频

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时488元/2年，点此购买（双年卡）；限时268元/年，点此购买（年卡）；限时78元/3个月，点此购买（季卡）。

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