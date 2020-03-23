四屏通用1.5折大促，优酷酷喵&寺库双会员年卡128元

视频会员大促，优酷酷喵会员&寺库会员年卡1.5折大促128元、腾讯视频超级影视VIP双年卡5折488元。
视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|优酷（3月23日 - 26日）
|酷喵+寺库
双会员年卡
|￥864/￥128
|点此
|酷喵+寺库
双会员季卡
|￥216/￥34
|点此
|贝乐虎+优酷
双会员年卡
|￥616/￥313
|点此
|贝乐虎+优酷
双会员月卡
|￥75/￥30
|点此
|腾讯视频（3月18日 - 23日）
|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
|点此
|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥268
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥268
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥78
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥78
|点此
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• 优酷视频
酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（送寺库会员年卡）；限时34元/3个月，点此购买（送寺库会员季卡）。
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时313元/年，点此购买（送贝乐虎大会员年卡）；限时30元/1个月，点此购买（送贝乐虎大会员月卡）。
• 腾讯视频
超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时488元/2年，点此购买（双年卡）；限时268元/年，点此购买（年卡）；限时78元/3个月，点此购买（季卡）。
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