QQ 办公简洁版，腾讯 TIM 安卓版 3.0.0 重大更新：新增微信帐号登录、语音进度条

IT之家4月1日消息 3月30日，腾讯TIM iOS版迎来 v2.5.6 重大更新，看齐“TIM 3.0 PC版”，现在腾讯TIM安卓版3.0正式更新，本次更新新增微信帐号登录方式，语音消息支持暂停和进度拖动，新增好友消息免打扰功能，支持对聊天消息界面截长图，新增多人视频通话功能。

据IT之家了解，TIM是腾讯出品的一款专注办公、多人协作以及沟通的高效率办公软件，腾讯文档（word/excel）、云文件、邮件、电话会议等强大办公功能一应俱全。界面清爽，操作简单，多人团队协作更加便捷，实现效率办公。

需要注意的是，用微信登录TIM，每个人都会拥有一个全新的TIM帐号，QQ好友和微信好友都不会同步过去。微信号绑定的TIM帐号，收不到微信的信息，反之亦然。

下面是更新内容：

- 新增微信帐号登录方式，多种登录随心选择；

- 语音消息支持暂停和进度拖动，收听更方便；

- 新增好友消息免打扰功能，免除打扰更高效；

- 支持对聊天消息界面截长图，简单操作随心截；

- 新增多人视频通话功能，随时随地远程会议办公更高效；

- 视觉全新升级，专注沟通，协作更高效；

- 新增视频通话群成员头像展示，会议成员管理更清晰；

- 好友消息新增置顶功能，更可多端漫游同步。

腾讯TIM 安卓版下载，点此链接。