支付宝蚂蚁森林回应为什么一直不见沙柳？今天 10 点上一小批

IT之家4月1日消息 今天凌晨支付宝蚂蚁森林回应为什么一直不见沙柳出现，产品经理进行了相关回应和解答，种下一棵树，不仅看你的心意，也要看天时地利人和。一些客观因素不够完备，都可能造成你呼唤的树种暂时不能返场。今年适合种沙柳的项目不多。4月1日早上10点，会上一小批沙柳。
IT之家此前介绍，沙柳为沙漠植物，也是极少数可以生长在盐碱地的一种植物。其幼枝黄色，叶线形或线状披针形，枝条丛生不怕沙压，根系发达，萌芽力强，是固沙造林树种，其天敌为沙柳毒蛾，生于河谷溪边湿地，分布内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川等地。沙柳用于作北方防风沙的主力，是“三北防护林”的首选之一。种一棵沙柳需要积攒19.68千克的能量。
下面是蚂蚁森林回应内容：
你好，我是蚂蚁森林产品经理。
好久不见。
很多人来问，天天呼唤沙柳你不回应，是不是装聋作哑。
不是。
种下一棵树，不仅看你的心意，也要看天时地利人和。首先，我们要开展大量的前期调查和研究工作：识别生态优先区，根据各地水文地理条件，适地适树选择树种，结合各地的管护条件，来决定种多少、怎么种，才能让这些树活得好，更加可持续地去守护地球。
然后，我们一年组织多次专家委员会，邀请有一线经验的专家们为每一个项目、每一个地块把关，并编制中长期规划。
最后，我们和各地林业部门、苗木育种机构、专业种植机构和还有当地农牧民等小伙伴一起，种植并养护这些小树。
每一棵小树，都是你们的牵挂，我们会认认真真。
如果机会不够好：比如天气干旱或者洪涝，比如育苗不足，或人力不够……我们都可能暂缓或者减少某个树种的种植。希望你们理解，一些客观因素不够完备，都可能造成你呼唤的树种暂时不能返场。
如果有哪种树短暂、甚至长期缺席， 我不想先去解释什么，只想先用尽全力去寻找。
有时，只能等。
跟小树们一起等，等待着，一个更好的生存机会。
今年适合种沙柳的项目不多。4月1日早上10点，会上一小批沙柳。还有多少沙柳适种？我们会继续努力，一有消息会提前告诉你。
我了解你们的需求。但我更明白，种树不仅要满足你的需求，更是我们一起，要满足地球变好的需求。
我记得那句承诺：你每养成一棵树，我们就种下一棵真树。
那就努力把树种好。