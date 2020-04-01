支付宝蚂蚁森林回应为什么一直不见沙柳？今天 10 点上一小批

IT之家4月1日消息 今天凌晨支付宝蚂蚁森林回应为什么一直不见沙柳出现，产品经理进行了相关回应和解答，种下一棵树，不仅看你的心意，也要看天时地利人和。一些客观因素不够完备，都可能造成你呼唤的树种暂时不能返场。今年适合种沙柳的项目不多。4月1日早上10点，会上一小批沙柳。

IT之家此前介绍，沙柳为沙漠植物，也是极少数可以生长在盐碱地的一种植物。其幼枝黄色，叶线形或线状披针形，枝条丛生不怕沙压，根系发达，萌芽力强，是固沙造林树种，其天敌为沙柳毒蛾，生于河谷溪边湿地，分布内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川等地。沙柳用于作北方防风沙的主力，是“三北防护林”的首选之一。种一棵沙柳需要积攒19.68千克的能量。

下面是蚂蚁森林回应内容：