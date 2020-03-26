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微信分付和支付宝花呗最大不同对比

2020/3/26 19:40:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月26日消息 今天下午，微信开始灰度上线“分付”功能，微信上可以借钱花了。微信分付的产品页显示，微信用户可以从“分付”借钱用于购物、消费。但和大家熟悉的支付宝花呗不同，花呗用户每个月有最长41天的免息期，而微信“分付”用户借款消费后每天都要计算利息，“分付”的日利率为0.04%，年化利率约为14%。

用户在使用微信支付时，可以使用“分付”先付款，再进行分期付款，还款时，每期最低还款10%。开通微信“分付”和消费过程中，用户无需提前申请分期，在支付时直接选择分期即可。支付时，用户也不用提前取现，付款时直接选择“分付付款”即可。

在利息方面，微信“分付”按照用户实际使用天数计算，还款时支付累计的利息。还款后，本金减少，利息也相应减少。随借随还。IT之家根据某一用户“分付”开通页面看到，“分付”的日利率为0.04%，由此计算年化利率约为14%。

由上可以看出，微信“分付”和支付宝花呗分期类似，但实际上两者也存在本质差别。支付宝花呗如果选择分期，收取的是分期的手续费，比如分3期需要支付3期的服务费，而微信“分付”是在借款后每天收取利息，相当于使用多少天就要收多少天的利息，微信分付更专注于线下的消费场景。

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关键词：分付微信花呗支付宝

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