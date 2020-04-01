疫情致市场疲软，亚马逊和微软 Q1 股价逆市上涨

北京时间4月1日早间消息，据外媒报道，微软和亚马逊的股票在今年第一季度收盘时双双实现盈利，而受COVID-19的影响，科技股普遍遭遇抛售。

根据FactSet的数据，过去三个月，微软的股价上涨了0.00006%，而亚马逊股价在市场有史以来最糟糕的第一季度上涨了5.43%。然而，历史性的市场波动导致他们的科技同行在过去三个月里一直处于亏损状态。上个季度，苹果股价收盘下跌13.4%，Alphabet股价下跌13.25%。

各家公司上个季度一直在警告新型冠状病毒的大流行将对业务造成致命影响。微软上个月表示，由于新型冠状病毒的爆发导致相关供应链中断，预计包括Windows在内的业务部门季度营收无法达到目标，但同时该公司也表示需求还是很强劲的。微软也从云服务的大量使用中受益。

与此同时，亚马逊也迎来了高增长的购物需求，大批的购物者在寻找包括洗手液在内的应急用品。此外，Slack和Zoom等公司对亚马逊网络服务的需求也很高，这些公司在满足高需求的同时，也在一定程度上依赖于亚马逊的基础设施。

投资者仍在继续关注日益恶化的COVID-19全球大流行。根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，截至周二，美国共有超过177000例确诊病例，至少3440人死亡。