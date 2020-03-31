疫情期间没停，特斯拉德国柏林工厂地面平整工程接近完工

3月31日消息，据外媒报道，尽管新型冠状病毒疫情依然在全球蔓延，但电动汽车制造商特斯拉的柏林工厂建设工作似乎仍在继续，而且取得了可观进展。最新现场照片显示，工厂的地面平整工程已接近完工。

在特斯拉粉丝拍摄的柏林工厂现场照片中，可以看到一期工程区内有许多重型设备。除了当前有动物寄居的几棵树和部分地块外，整个工程区实际上已经被夷为平地。按照当前进度预计，地面平整活动似乎有望在本周末完成。

除了柏林工厂的建设取得的进展外，德国勃兰登堡州环保局也给出了好消息。最近有报道称，该机构希望在特斯拉整体项目获得最终批准之前，提前准许其进行现场基础建设。

据悉，尽管有373人反对特斯拉的项目，但环保机构仍在寻求推动柏林工厂建设，因为其对当地高级行政法院最终批准这个项目持乐观态度。不过，环保机构此举确实伴随着风险，因为如果特斯拉的申请得不到法院批准，它将不得不拆除迄今建造的所有设施。

柏林工厂取得的进展对特斯拉来说是个好兆头。受到蔓延到全球的新型冠状病毒影响，汽车市场几乎陷入了销售停滞境地。虽然欧洲的几个地区被封锁，人们被要求保持安全距离，但特斯拉的建设工作仍在继续。这可能是由于现场建设活动不需要太多人共同工作，大多数人以操作重型机械为主，而不需要与同事密切接触。

按照特斯拉上海工厂的建设程序，下一阶段的建设将包括举行奠基仪式，此前预期特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)等高管将会出席。不过考虑到当前疫情，柏林工厂破土动工仪式可能会被推迟或完全取消。即使奠基仪式如期举行，也可能只有少数高管出席。