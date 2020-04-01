小米65W GaN充电器、AIoT路由器...这三款小米新品是雷军最爱

IT之家4月1日消息 在此前举行的小米10线上发布会上，除了小米10/Pro外官方还发布了包括小米AIoT路由器AX3600等新品。今日小米手机CEO雷军也在微博公布了自己最喜欢的三款小米10发布会新品。

雷军最喜欢的三款新品分别是小米GaN充电器65W、小米AIoT路由器AX3600和立式风冷无线充。雷军表示自己已经将笔记本充电器换成了65W的小米GaN充电器，还买了很多个送朋友和同事；此外小米路由器AX3600支持WIFI6，速度非常快，网络体验自然也很棒；同时雷军的办公室和家里都有一个立式风冷无线充，他表示在手机没电的时候放上去就开始充，一个多小时就可以充满，非常方便。

IT之家此前报道，小米GaN充电器Type-C 65W能够为小米10 Pro最高提供50W的充电功率，小米10 Pro搭配其使用从0充电至100%仅需45分钟。同时它还支持小米疾速闪充、PD 3.0等快充协议，并且还支持全系iPhone快充。

小米AIoT路由器AX3600则搭载高通4核A53 1GHz芯片，拥有7根天线，包括专属的AIoT天线。搭载了600M独立双频Wi-Fi芯片，可以自动发现新设备，一键配网，支持远程控制。

新款小米立式风冷无线充支持30W无线充电，兼容Qi标准无线充电电子设备，30分钟为小米10充电53%，69分钟充至100%，76分钟完全充满。