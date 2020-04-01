小米智能客栈米粉节新品发布会 4 月 3 日举行：22 款新品齐发

IT之家4月1日消息 根据小米官方消息，4月3日，小米智能客栈将开业。小米智能客栈 到底会有什么惊喜？锁定4月3日 14：00 米粉节新品发布会 ，22款新品齐发布。

IT之家此前报道，小米表示将在4月3日公布客栈的所在地，另外小米智能客栈还将搭载全套智能设备。

小米智能客栈的房卡上显示4月3日14:00，“走进智能生活”。另外，微博上不少数码博主也表示收到了房卡，预计小米将在当天举行一场开业活动。