全面转向小米10/Pro，小米9 Pro 5G官网正式下架

IT之家4月1日消息 据IT之家网友反馈，小米商城中的小米手机系列目前也不再展示小米9 Pro 5G手机，IT之家查询小米官网和京东自营店等，小米9 Pro 5G已经下架不再销售。小米数字系列全面转向最新发布的小米10、小米10 Pro手机。

2019年9月份，小米9 Pro 5G发布。小米9 Pro 5G尺寸为157.21×74.64×8.54mm，重196g，采用6.39英寸2340×1080分辨率AMOLED水滴屏，拥有梦之白和钛银黑两种配色。

配置方面，小米9 Pro 5G搭载7nm制程工艺的高通骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，最高配备12GB内存与512GB存储，采用L型大尺寸VC均热板液冷散热，标配45W充电器，支持三重快充技术，包括40W有线闪充、30W无线闪充和10W无线反充。

相机方面，小米9 Pro 5G前置2000万美颜相机，后置三摄全焦段镜头，包括4800万索尼主摄、1200万人像镜头与1600万超广角镜头。

其他方面，小米9 Pro 5G全系支持5G，支持双卡以及中国移动n41，中国联通、中国电信n78和中国移动n79三频。

今年2月13日，雷军正式面向公众发布了小米10、小米10 Pro手机。小米10 Pro手机搭载了最新旗舰骁龙865处理器，全系采用LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储、1亿像素相机等。此前小米10/Pro已经销售了多轮。

IT之家整理报道，小米10系列手机搭载了最新旗舰骁龙865处理器，全系采用LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储、1亿像素相机等。还有采用90Hz定制AMOLED曲面屏，小米10搭载了 4780mAh定制条形快充电池，支持30W有线疾速闪充+30W无线疾速闪充+10W无线反充。