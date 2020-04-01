丹麦零售商上架索尼PS5预购页面：售价约PS4的三倍！

除了手机这一大众产品外，要说数码产品圈备受关注的硬件设备，那么全新一代的索尼PlayStation 5游戏主机必然是其中之一。而此前索尼官方曾确认，索尼PS5将于今年圣诞节期间正式上市。现在有最新消息，近日有外媒进一步晒出了该机的预购界面。

据外媒发布的最新消息显示，丹麦最大的线下零售商føtex近日已上线了索尼次世代主机PS5的预购页面，从曝光的页面来看，全新的PS5将于今年12月1日正式发售，售价6989克朗（1032美元，约合人民币7300元）。相信不少索粉一定被这一售价吓了一跳，毕竟如果该消息属实的话，这一售价将是PS4首发价（399美元）的三倍，同时也是此前大部分媒体所预测的450-499美元的售价的两倍，着实要贵不少。

其他方面，根据此前索尼官方公布的完整配置信息来看，全新的索尼PS5游戏主机将搭载AMD定制8核Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为RDNA2架构的AMD定制款GPU，频率最高2.23GHz，支持每秒10.28万亿次浮点运算。配备16GB GDDR6内存以及825GB的定制版固态硬盘，并配备单碟100GB的4K UHD蓝光光驱，支持120Hz/8K输出、3D音效等，并可以直接向下兼容PS4游戏。

据悉，索尼公司的发言人此前曾表示，并没有发现疫情对将在今年年末实施的PS5主机发售计划产生任何影响。目前该机已现身官网，并重申今年圣诞节期间上市的时间节点，如此一来大家就老老实实攒银子吧。更多详细信息，我们拭目以待。