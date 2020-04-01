内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>影像器材

丹麦零售商上架索尼PS5预购页面：售价约PS4的三倍！

2020/4/1 16:49:21来源：TechWeb作者：Suky责编：月生评论：

除了手机这一大众产品外，要说数码产品圈备受关注的硬件设备，那么全新一代的索尼PlayStation 5游戏主机必然是其中之一。而此前索尼官方曾确认，索尼PS5将于今年圣诞节期间正式上市。现在有最新消息，近日有外媒进一步晒出了该机的预购界面。

据外媒发布的最新消息显示，丹麦最大的线下零售商føtex近日已上线了索尼次世代主机PS5的预购页面，从曝光的页面来看，全新的PS5将于今年12月1日正式发售，售价6989克朗（1032美元，约合人民币7300元）。相信不少索粉一定被这一售价吓了一跳，毕竟如果该消息属实的话，这一售价将是PS4首发价（399美元）的三倍，同时也是此前大部分媒体所预测的450-499美元的售价的两倍，着实要贵不少。

其他方面，根据此前索尼官方公布的完整配置信息来看，全新的索尼PS5游戏主机将搭载AMD定制8核Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为RDNA2架构的AMD定制款GPU，频率最高2.23GHz，支持每秒10.28万亿次浮点运算。配备16GB GDDR6内存以及825GB的定制版固态硬盘，并配备单碟100GB的4K UHD蓝光光驱，支持120Hz/8K输出、3D音效等，并可以直接向下兼容PS4游戏。

据悉，索尼公司的发言人此前曾表示，并没有发现疫情对将在今年年末实施的PS5主机发售计划产生任何影响。目前该机已现身官网，并重申今年圣诞节期间上市的时间节点，如此一来大家就老老实实攒银子吧。更多详细信息，我们拭目以待。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼PS5

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    