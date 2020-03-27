索尼发布疫情影响声明：中国四家工厂已陆续复工

IT之家3月27日消息 今天晚间，@索尼中国 发布官方声明，全面披露新型冠状病毒疫情对于索尼办公场所、公司业务及财年业绩的影响。

以下是声明全文：

日本，东京——索尼公司（下称：索尼）对因新型冠状病毒病（COVID-19）不幸去世的患者表示哀悼，对其家属表示慰问，并对所有感染者深表同情。索尼集团的首要任务是确保员工及其家人、客户和其他利益相关者的安全，并阻止疫情的进一步扩散。索尼正竭尽所能满足社会和客户的需求，将疫情对自身业务的影响降到最低。为了实现这些目标，索尼正努力收集信息，并迅速采取必要行动。

以下是索尼关于当前新型冠状病毒疫情对集团影响的声明。

一、 索尼办公室的情况

1.根据国家和地方政府的要求，索尼关闭了部分办公室（主要属于索尼欧洲和美国分公司），所属地区的员工目前均在家办公。此外，在索尼位于日本和其他地区的办公室，员工必须在家办公，仅少数保持基本运营的员工在岗办公。

2.索尼在中国有四家工厂（上海（2）、江苏无锡（1）、广东惠州（1））。从2020年1月24日春节假期开始至2月9日，以上工厂都遵守当地政府指示暂停了运营。从2月10日起，四家工厂已陆续复工复产。供应链困难正在克服，产能正逐渐恢复到疫情发生前的水平。

3.根据当地政府的指示，索尼已经暂停运营了在马来西亚（吉隆坡和槟榔屿）的两家工厂，时间为3月18日至4月14日（计划）。

4.根据当地政府的指示，索尼计划在3月26日至4月20日期间将在英国（威尔士）的工厂暂停运营。

5.由于受到限制人员跨境流动等因素的影响，索尼目前很难将工程师派往中国和东南亚国家等制造中心，以提供新产品发布或制造方面的指导。

二、对索尼业务的影响

目前，新型冠状病毒疫情对索尼各业务的主要影响如下。

游戏及网络服务业务：

索尼预计，疫情不会对该项业务本财年的业绩产生实质性影响。尽管到目前为止还没有出现问题，但索尼正谨慎监测其第一方工作室和合作伙伴工作室（主要在欧洲和美国）游戏软件制作计划延误可能带来的风险。

音乐业务：

尤其在日本以外的地区，该业务已开始受到如下影响：新音乐发布延迟、CD和其它实体音乐媒体供应链中断、广告活动减少、电影电视制作延迟导致的音乐授权减少等。世界各地的音乐会和其他现场活动都被取消或推迟，包括索尼赞助的在日本的所有演出和活动。

影视业务：

电影行业整体受到全球影院暂闭和各种限制人口流动的影响，导致影院营业时间缩短和影片上映推迟等情况。此外，索尼暂时停止了所有的电影和电视剧集制作，与全行业保持一致，这将导致未来部分电影和电视剧集的上映日期发生变化。

电子产品及解决方案业务：

除了索尼在马来西亚的工厂暂停运营外，源自亚洲的供应链资源流动也变得不稳定，对这一领域的产品制造产生了广泛影响。索尼产品的销售也受到了全球各地区封闭封锁管理和零售商关停的影响。

影像及传感解决方案业务：

目前，CMOS图像传感器的生产还没有受到任何实质影响，包括对原材料采购的影响。然而索尼该业务的主要客户是智能手机制造商，他们主要依靠中国的供应链，尽管目前销售正在逐渐恢复到正常水平，但未来智能手机市场的放缓可能依然影响该业务的销量。

金融业务：

目前该业务还未受到重大影响。但是，正如过去所发生的那样，金融市场的波动可能会影响该业务的业绩结果。

三、对索尼合并财务业绩的影响

2020年2月4日，索尼发布了2019财年（2019年4月1日——2020年3月31日）第三季度的财报，宣布上调全年预期。但在当天举办的业绩发布会上，索尼指出这一预测并未计入新型冠状病毒的疫情影响，且随着形势发展，疫情影响可能大到消除当日预期上调的数字。索尼仍在评估疫情对其2019财年全年业绩的影响，但目前预计影响的规模将与上述声明一致。索尼预计，在2020财年（2020年4月1日——2021年3月31日），合并财务业绩将继续受到疫情的影响。

索尼计划于2020年4月30日公布2019财年的合并财务业绩。然而，新型冠状病毒的疫情可能会导致结账流程和其他操作的延迟，使索尼难以按计划进行业绩发布。

以上信息基于索尼现有认知和实际情况，说明了新型冠状病毒疫情对索尼集团的主要影响。任何可能的未来影响并未包含在此新闻稿的信息范围内。今后，索尼将及时更新相关信息和材料。

今天早些时候，IT之家曾报道索尼电子公司成立，整合电子产品与解决方案部门。索尼宣布，将从2020年4月1日起成立一家中间控股公司——索尼电子公司。索尼电子公司将整合其电子产品与解决方案（EP&S）部门的三个业务，包括影像产品与解决方案、家庭娱乐与音频、移动通信及相关的全球销售和市场营销、制造、物流、采购和工程平台业务。