大疆发布Mamo飞行云台：手机也能飞

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据DJI大疆服务微信公众号文章，DJI大疆打造首款手机飞行云台Mamo。

IT之家获悉，DJI大疆创新官方称，其一直致力于用技术和创新为世界带来全新视角。这一次，大疆首次把成熟的无人机技术和手持影像技术结合，开创出全新的产品形态。通过Mamo飞行云台，用户可以让自己的手机随时随地变成一部小型无人机。

新品具有八大亮点：

手机嵌入 掌间抛飞

语音识别 手势操作

AI智能识别 空中自动构图

一键短片 4种常用模板

15米航拍距离 13分钟续航

103克折叠设计

智能跟随3.0

三向环境感知

以下是各项亮点介绍：

据悉，Mamo手机飞行云台中的“Mamo”一词取自DJI大疆旗下“Mavic”无人机和“Osmo”云台两者名称的前两个字母。通过这款手机飞行云台，用户可以随时随地将手机变成小型无人机。

DJI大疆在无人机行业可以说是领军者，其旗下无人机产品涵盖了民用和商用，在业界拥有很高的口碑。而此次新款Mamo手机飞行云台的发布，更为DJI大疆拓宽了市场。

好吧，小编编不下去了……其实这是大疆今天给大家带来的一个愚人节整蛊活动，虽然很多网友被骗到了，但不得不感叹这一概念的趣味性。至于未来大疆是否能够真正推出类似的产品，让我们拭目以待吧。

原文中还有更有趣的视频片段，感兴趣的朋友们可以点击这里查看。最后祝大家愚人节快乐。