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大疆Mavic Mini“小飞机”固件更新，新增限飞区解禁功能

2020/1/5 17:07:50来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月5日消息 去年10月底，大疆正式发布了御Mavic Mini航拍小飞机，重量只有249g，最长可飞行30分钟，支持4公里高清图传，售价2699元。现在，御Mavic Mini推出了01.00.0400固件更新，新增限飞区解禁等功能。

更新日志：

  • 新增限飞区解禁功能（需配合 DJI Fly V1.0.4 及以上版本使用）。

  • 环境光线不足并且 GPS 信号弱时（GPS 星数＜8），增加禁止起飞保护（需配合 DJI Fly V1.0.4 及以上版本使用。此功能可手动关闭）。

  • 环境光线不足并且指南针受到干扰时，需要校准指南针后才能起飞。

  • 调整额外负载模式（如带桨叶保护罩飞行）下的限高、限远距离。

  • 新增电池循环次数预警功能。

  • 减小云台开机自检过程中的异音。

  • 修复在个别国家地区对频异常的问题。

参数方面，大疆御Mavic Mini搭载了1200万像素航拍相机，可以拍摄2.7K四倍高清分辨率视频，配合三轴机械云台，可以大幅提升稳定性。安全性方面，大疆御Mavic Mini搭载全向保护罩，可以充分包裹Mavic Mini的桨叶，另外GPS定位系统配合下视传感器可以让飞行器稳定悬停。官方还推出了双向充电管家、机身创作套、充电底座等配件。

京东DJI 大疆 御 Mavic Mini2699元直达链接
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关键词：大疆小飞机

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