酷比魔方安卓平板X Neo售价1499元，搭载骁龙某AIE处理器

IT之家4月1日消息 根据酷比魔方官方的消息，骁龙芯平板X Neo售价确定，1499元，搭载一款骁龙XXX AIE处理器，型号暂未公布。

官方表示，X Neo 搭载了4G运行内存+64GB，售价为1499元，将在本月上市，采用了Super AMOLED屏。官方称新款的X Neo平板搭载了高通XXX AIE处理器，可能是骁龙660AIE、710AIE或者是712AIE中的一款。

参数一览：



IT之家曾报道，酷比魔方X Neo底部带有Docking接口，可以选配专用键盘，实现在平板上轻办公。另外，在运行支持分屏的应用时，可以轻松一键开启应用分屏功能，一屏二用互不干扰。系统方面，酷比魔方官方表示X Neo不锁bootloader，可以自由root/搞机。

酷比魔方X Neo的正面“通体雪白”，屏幕为10.5英寸2.5K（2560×1600）分辨率Super AMOLED显示屏，采用了更高端的On-Cell全贴合工艺，并加入了疏油涂层。酷比魔方X Neo的采用了窄边框的设计，进一步提高了机器的屏占比。酷比魔方X Neo机身正面左侧有3.5mm耳机孔、Type-C充电/数据接口，右侧则是电源键和音量加减键，还采用了对称的侧面发声双扬声器设计。机身背面，酷比魔方X Neo采用了主体为金属的底壳，顶部位置则为保证4G/3G/2G和WiFi、GPS、蓝牙等信号更佳而采用的塑条。