英特尔十代酷睿桌面处理器初步评测公布：i7-10700接近i9-9900K

IT之家4月1日消息 HKEPC网站放出了英特尔十代酷睿桌面处理器初步评测信息， 测试的型号为 i7-10700、i5-10600K ES、i5-10500 ES、i5-10400。
IT之家注意到，新款处理器换了LGA 1200的插槽，防呆接口也换了位置。测试的主板为 DELL B460 OEM，内存为ZADAK SPARK 4133MHz 8Gx2。
以下为i7-10700测试对比信息汇总：
Cinebench R20:
i9-9900K 单核513分，多核4937分
i7-10700 单核493分，多核4828分
R7 3700X 单核503分，多核4788分
3DMark TimeSpy 物理分：
i9-9900K 11232分
i7-10700 9129分
R7 3700X 9075分
CPU-Z：
i7-10700 5625分
R7 3700X 5588分
i9-9900K 5416分
AIDA 64 FPU功耗：
i9-9900K 186W
i7-10700 176W
R7 3700X 91W
AIDA 64 FPU温度：
i9-9900K 94度
i7-10700 92度
R7 3700X 90度
更多详细评测内容请参考HKEPC网站。