英特尔十代酷睿桌面处理器初步评测公布：i7-10700接近i9-9900K

IT之家4月1日消息 HKEPC网站放出了英特尔十代酷睿桌面处理器初步评测信息， 测试的型号为 i7-10700、i5-10600K ES、i5-10500 ES、i5-10400。

IT之家注意到，新款处理器换了LGA 1200的插槽，防呆接口也换了位置。测试的主板为 DELL B460 OEM，内存为ZADAK SPARK 4133MHz 8Gx2。

以下为i7-10700测试对比信息汇总：



Cinebench R20:

i9-9900K 单核513分，多核4937分

i7-10700 单核493分，多核4828分

R7 3700X 单核503分，多核4788分

3DMark TimeSpy 物理分：

i9-9900K 11232分

i7-10700 9129分

R7 3700X 9075分

CPU-Z：

i7-10700 5625分

R7 3700X 5588分

i9-9900K 5416分

AIDA 64 FPU功耗：

i9-9900K 186W

i7-10700 176W

R7 3700X 91W

AIDA 64 FPU温度：

i9-9900K 94度

i7-10700 92度

R7 3700X 90度

更多详细评测内容请参考HKEPC网站。