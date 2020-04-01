工信部调整700MHz频段频率使用规划，为低频段5G发展提供保障

IT之家4月1日消息 工业和信息化部印发了《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》，将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统，并明确了移动通信系统双工方式、无线电频率使用许可和无线电台（站）设置使用许可权限、移动通信系统与现有无线电业务完成协调的相关要求等。

工信部有关负责人表示，将700MHz频段规划用于移动通信系统，为5G发展提供宝贵的低频段频谱资源，可推动5G高、中、低频段协同发展。1GHz以下低频段具有良好的传播特性，可更好地支持5G广域覆盖和高速移动场景下的通信体验以及海量的设备连接，进一步推进5G的多场景应用。

就其为何要对700MHz频段规划进行调整？无线电管理局表示，700MHz频段是传统的广播电视系统频段，近年来随着技术进步，地面数字电视技术正逐渐取代传统的模拟电视技术，原模拟电视占用的部分频段可以释放出来。目前，包括我国在内的全球多数国家已经完成或正在进行700MHz频段的地面电视“模数转换”，并将释放出的频谱用于频谱利用率更高的移动通信系统。另一方面，700MHz频段具有良好的传播特性，是开展移动通信业务的黄金频段，且国内移动通信产业在该频段已形成了较为完备的网络设备和终端产业链。考虑到700MHz频段的产业发展情况、国内地面电视“模数转换”进展以及移动通信系统的频率使用需求，我部将700MHz频段部分频率调整用于移动通信系统。

IT之家了解到，无线电管理局指出，2017年以来，我部为5G规划了3000-5000MHz频段，为我国5G发展提供了中频段频谱资源。同时，我部也已着手开展5G毫米波频段的规划工作。将700MHz频段规划用于移动通信系统，为5G发展提供宝贵的低频段频谱资源，可推动5G高、中、低频段协同发展。1GHz以下低频段具有良好的传播特性，可更好地支持5G广域覆盖和高速移动场景下的通信体验以及海量的设备连接，进一步推进5G的多场景应用。