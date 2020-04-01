GSMA关舟：5G商业化仍不清晰，2025年中国5G渗透率47%

4月1日晚间消息，在今日的智能+学院第六期第1场直播上，GSMA大中华区公共政策总经理关舟以《5G新基建的社会经济意义》的主题进行分享。

关舟表示，2019年中国智能手机连接数占比为72%，4G连接数占比81%，5G连接数为500万占比0.3%；而到2025年，中国智能手机连接数占比将达到89%，4G连接数占比53%，5G连接数将达到8.07亿占比47%。

2019年移动行业对GDP的贡献为5.34万亿元，占5.4%；2024年将达到6.38万亿元，占4.9%。2019年移动行业创造直接就业280万，间接创造370万个工作岗位。

关舟认为，虽然目前4G依旧主导，但5G会迅速扩张，2020年中国在全球5G连接中占比将达70%。而到2025年，中国5G连接占比将增长至47%，4G则下降至53%，预计2026年5G或超过4G。中国将和东北亚市场及美国市场一起，在5G使用率方面引领全球。

5G的发展也将促进物联网的爆发。预计到2025年，中国物联网连接数将翻番达到80亿，其中大部分增长来自企业市场（智能楼宇、智能制造等），企业市场为49亿，消费者市场（智能音箱和联网家用设备等）为31亿。

对于从4G到5G的变化，关舟表示主要是从连接人、到连接物，再到连接人+万物。垂直领域是5G的真正商机，而中国在这一领域正处于领先地位。

他也指出，中国5G引领发展同时也意味着需要在前沿探索。目前5G发展仍旧面临着诸多难题：商业模式不清晰，传统流量模式无法再带来营收的大幅增长，行业应用还处于初期摸索；需求碎片化导致解决方案碎片化，布网复杂度和成本更高；需要满足的关键指标多样化，移动性、安全性、时延性、可靠性等；5G应用和网络、终端、基础软硬件间的协同仍需要进一步加强。行业终端尚不成熟并且产能严重不足，5G应用业务标准、互联互通标准、测试认证标准还未成型。

在5G时代，对于全球运营商而言，也开启了双线作战的业务模式，保住核心业务的同时寻求新数字化业务的增长。对于一部分运营商，由于核心业务发展的停滞不前，新数字业务将会是唯一的增长机会。

至于新数字业务的方向，他表示一方面是在企业市场破局，现有的政企业务以连接为主，如何在5G时代突破纯连接价值并打开赋能垂直行业数字化转型的巨大市场机会；另一方面是5G拓展新业态新服务，产业的业态将会更加丰富，运营商的演进方向也将多元化，以美国的新媒体服务，欧洲的固网无线融合，和中国的垂直行业赋能为代表。

5G的创新应用到底是什么？这是目前产业界共同关注的问题。关舟将其分为三个领域和阶段：已知的已知，是对4G的演进，包括增强移动宽带、固定无线宽带；已知的未知，是现有垂直行业的转型，主要是垂直行业市场机会；未知的未知，这也是大众期待的革命性创新，主要是创新商业模式与产品，但还需要行业进一步探索。