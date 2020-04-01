高通强调毫米波技术优势：5G设计中不可缺少的核心技术之一

在高通近日举行的“5G的未来”媒体分享会上，高通中国区研发负责人徐晧在演讲中多次强调毫米波的技术优势。在他看来，为了实现5G的极致速率，必须要运用毫米波技术，因为毫米波的带宽是6GHz以下频段无法企及的，因此，毫米波技术是5G设计中不可缺少的核心技术之一。

徐晧指出，毫米波最大的优势不是覆盖而是带宽。因此毫米波的应用是热点的覆盖。故此，毫米波不需要用来达到全国范围的全面覆盖，从这个角度来说，毫米波有非常非常灵活的覆盖方式。比如在地铁站用毫米波的基站来进行覆盖；在体育场馆或者音乐厅等用毫米波来覆盖。

以北美毫米波部署为例，北美的毫米波覆盖基于4G很好的覆盖基础之上，用毫米波提供热点。因此在美国采用的更多的是非独立组网（NSA）模式。在4G能提供很好的覆盖情况下，有效地利用毫米波提供更好的高速用户体验。

徐晧称，除了现在看到的基站覆盖以外，毫米波也引入了一些集成接入回传（IAB）或者中继通信技术技术，因此除了毫米波小基站以外，也有其它的方式可以延伸毫米波覆盖范围。比如，中继就是通过接收毫米波基站的信号，信号接收之后再往下发送，这种节点也可以看作是一个分布式的小基站的布网方式。

“当高通推出移动化毫米波技术时，业界也在观察毫米波网络性能如何。在毫米波商用之前，高通进行了大量的毫米波OTA测试和信道测量。在旧金山进行的5G网络模拟实验表明了毫米波的室外覆盖情况，高通利用现有的4G基站实现了62%的毫米波室外覆盖，网络容量提升高达5倍，小区边缘突发速率和中值突发速率都得到了很大提升。”

在会上，徐晧详细介绍了毫米波在全球的商用进展。在美国，几大主流的运营商包括AT&T、T-Mobile、Verizon都已经提供了毫米波的商用服务。近期，美国FCC再次举行了全新的毫米波频谱拍卖，所有的主流美国运营商都得到了毫米波的频谱，而且Verizon也计划于今年继续扩大毫米波的网络覆盖，实现覆盖城市数量翻倍。

徐晧称，从全球范围来看，除了美国以外，意大利、俄罗斯、韩国、日本、东南亚、澳大利亚、拉美也都有在2020年或2021年部署毫米波的计划。目前，中国在毫米波试验和频谱规划上也正在推进，很可能于2021年或之后进行毫米波的部署。

徐晧称，从连续性覆盖角度看，毫米波与低频段相比的确存在一定的弱势，但它最大的优势在于频段很宽、资源很丰富。毫米波用处最广的地方是各种热点的覆盖。高通在持续地加强毫米波研发，把毫米波推广到各种热点覆盖区域，比如企业内部的会议室，大型体育场馆、中心或者音乐厅，以及各类交通枢纽如机场、火车站、地铁站等，这是高通不断推动毫米波的一个应用方向。

他强调，毫米波的应用不光在于提供现在已有的热点覆盖服务和基于智能手机的服务，它也能够引入一些新的服务和应用场景。为了测试5G毫米波连接的稳定性和移动性，高通做个一个演示，将一款搭载骁龙X50 5G芯片的移动测试终端固定在无人机上，遥控无人机在公司园区内穿梭飞行，测试结果显示：毫米波能够支持终端高速移动和身处高处时的稳健连接。

此外，高通在演示中也做了最新的Rel-16引进的集成接入及回传（IAB）技术和多发射及接收点（TRP）的模拟测试，毫米波基站可能有好几个天线矩阵，这种天线矩阵的设计也是目前高通研究的一个重要方向。同时，高通还对毫米波覆盖的增强做了模拟演示，比如目前毫米波一个很重要的技术就是波束成型，高通通过波束成型在小区和小区之间进行无缝切换，实现了用户在毫米波OTA场景下很好的体验。

徐晧表示，2020年是5G大规模商用的第一年，5G正在全球快速地进行规模化部署。未来10年，5G将不断向前演进，高通研发团队将持续探索和实现新的技术突破，为下一代移动技术腾飞奠定基础。