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英特尔发布十代酷睿移动标压处理器：i7-10875H升级8核16线程

2020/4/2 0:06:15来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月1日消息 根据VideoCardz的报道，英特尔推出了Comet Lake-H十代酷睿标压处理器，适用于高端游戏笔记本电脑，采用了14nm工艺，具体型号如下：

Core i9-10980HK：8C/16T，2.4 GHz-5.3 GHz

Core i7-10875H：8C/16T，2.3 GHz-5.1 GHz

Core i7-10850H：6C/12T，2.7 GHz- 5.1 GHz

Core i7-10750H：6C/12T，2.6 GHz- 5.0 GHz

Core i5-10400H：4C/8T， 2.6 GHz- 4.6 GHz

Core i5-10300H：4C/8T， 2.5 GHz-4.5 GHz

IT之家了解到，Comet Lake-H系列的i9处理器最高可达5.3 GHz，TVB加速频率由笔记本的散热情况决定，具体由笔记本电脑制造商配置。i9-10980HK是该系列中唯一完解锁倍频的CPU。根据英特尔的数据，Core i9-10980HK性能超Core i7-7820HK23%到54%，而Core i7-10750H比i7-7700HQ高31%到44%。新款处理器将支持DDR4 2933内存和Wi-Fi 6。

英特尔表示将各家厂商带来30多款搭载Comet Lake-H的20毫米厚笔记本，以及100多款常规游戏本。

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关键词：英特尔处理器

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