“良心发现”？苹果宣布将停止从亚马逊等视频服务销售中抽成

据外媒报道，苹果周三表示，将停止从iPhone和其他苹果设备上提供的“符合要求的”流媒体视频服务，包括亚马逊Prime Video的销售中分成。

目前，如果用户通过苹果App Store进行应用内购，那么苹果要求使用其支付系统，收取15%到30%的佣金，并将其余部分转给第三方开发者。

苹果在流媒体音乐和视频领域的许多竞争对手，包括Netflix和Spotify，目前都要求用户在App Store之外使用信用卡来注册，从而避免向苹果支付佣金。

Spotify的表示，苹果的做法让iPhone用户更难注册Spotify，从而有利于苹果自己的Apple Music，损害了该公司的业务。为此，Spotify去年在欧盟提出了反垄断指控。此外，Spotify还向美国司法部和众议院司法委员会指出了这个问题，而这两者都在对苹果进行反垄断调查。

不过，苹果周三针对某些服务取消了抽成的做法。在电子邮件声明中，苹果表示，“对于符合要求的优质视频娱乐应用，例如Prime Video、Altice One和Canal+，用户可以选择使用捆绑至现有视频订阅服务的支付方式购买或租赁电影或电视”。苹果还表示，通过与苹果的设备和应用配合使用，这些服务可以提供更好的功能。例如，用户可以通过苹果的语音助手Siri，在第三方服务中查找节目。

苹果没有说明，这个项目何时开始，什么样的视频应用是符合要求的，以及Netflix和Spotify是否会被包含在内。苹果去年推出了自己的流媒体视频服务Apple TV+。