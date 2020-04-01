⼯作娱乐两不误：11 个你可能不知道的 iPhone 使⽤技巧

IT之家4月1日消息 疫情爆发以来，不少用户开始了居家学习与办公。同时，手机等电子产品的使用频率也显著上升。IT之家为大家带来了11 个 iPhone 的使⽤技巧，希望能对大家有所帮助，一起来看一下吧。

1.使⽤ iCloud 云盘⽂件夹共享功能与同事，朋友共享⽂件夹

你可以通过 iCloud 云盘的私⼈链接，与朋友、家⼈、 同事和学⽣共享⽂件夹。任何有访问权限的⼈均可在 iCloud 云盘中查看共享⽂件夹，添加个⼈⽂件，以及获取最新版本的⽂件。

(详情：https://support.apple.com/zh-cn/guide/iphone/iph17f9f92a6/ios)

▲ 使⽤ iCloud云盘⽂件夹共享功能



2. 在微信 app 中使⽤透明背景拟我表情（Memoji）贴纸

iOS 13.4 和 iPadOS 13.4 新增了 9 款精彩的拟我表情贴纸，从庆祝到翻⽩眼或怒⽓冲冲的样⼦，都可以⽤拟我表情贴纸来表达。⽤以下⽅法可将透明背景的拟我表情添加⾄其他即时通讯 App 表情库：

（详情：https://support.apple.com/zh-cn/HT208986）

1. 前往“信息” App 中制作属于你的 Memoji；

2. 在备忘录 App 中创建新备忘录⻚，点击 iPhone 键盘中 的 Emoji 图标，输⼊你制作好的 Memoji；

3. 点击单个输⼊的 Memoji ，放⼤后点击左下⻆向上箭头 图标，在出现列表中点击“存储图像”；

4. Memoji 已经存⼊你的相⽚ App，之后即可⽤常规⽅式添加 ⾄其他即时通讯 App (例如微信) 的表情库且保持拟我表情背景透明。

▲ 将拟我表情存为透明背景图⽚以便添加⾄微信

3. 根据照⽚内容在照⽚ App 的中搜索照⽚

照⽚ App 可识别照⽚中的地点和物体，让你轻松搜索它们。⽐如，你可以搜索像“猫”或者“运动”这样的关键词，来找到相关的照⽚。

(详情：https://support.apple.com/zh-cn/HT207368)

▲ 在照⽚ App 中搜索“猫”

4. 向 iOS 搜索功能中添加词典



iPhone 主屏幕下拉的搜索功能中⾃带词典查询功能，如 需添加新词典，请前往“设置”>“通⽤”>“词典”，然后点击相关词典进⾏下载。

▲ 在 iPhone 主屏幕中搜索英语词汇

5. 将整个⽹⻚或电⼦邮件变成可以共享的 PDF ⽂件

你可以快速为⽹⻚、⽂档或电⼦邮件创建 PDF 。只需进⾏截屏，在截屏⻚⾯选择“整⻚”截屏即可存为 PDF ⽂件。即 使你截屏只是⽹⻚或电⼦邮件的⼀部分，iOS 的“整⻚” 截图会将完整内容变成 PDF ⽂件。

（详情：https://support.apple.com/zh-cn/guide/iphone/iphc872c0115/ios）

▲ ⽤ Safari 中截取⽹⻚存为 PDF

6. 将你的 iPhone ⽤作卷尺

iPhone 上⾃带的“测距仪” App 可利⽤增强现实 (AR) 技术将你的 iPhone 变成卷尺。只需打开测距仪 App，按照屏幕上的提示，调整设备并使圆点位于测量起点上⽅，然后轻点 “+”按钮。继续移动设备，让圆点位于测量终点上⽅，然后 再次轻点“+”按钮。测量，搞定！

（详情：https://support.apple.com/zh-cn/HT208924）

▲ ⽤测距仪测量空间⼤⼩

7. 在控制中⼼内切换蓝⽛连接

你不需要进⼊“设置”就能切换蓝⽛连接设备。从 iPhone 的右上⻆向下轻扫调出“控制中⼼”，然后⽤⼒按住“蓝⽛”图标的⾯板，再次⽤⼒按住“蓝⽛”图标，你周围所有可⽤的蓝⽛设备便会显示，让你轻松切换⾳频。运⽤同样的⽅法，你还可以轻松切换 WiFi 信号。

（详情：https://support.apple.com/zh-cn/HT202769）

▲ 将⾳频从 AirPod 切换到其他蓝⽛⾳箱

8. 向左轻扫快速打开相机，并⽤快拍功能捕捉惊喜瞬间

在锁定屏幕上，向左轻扫即可⽴即打开相机，不⽤先解锁⼿机再打开相机。进⼊照⽚拍摄后，如果发现有些精彩必须⽤视频拍下来，可以继续按住照⽚快⻔按钮即可使⽤“快录”功 能，想继续录影可以向右⼀扫就好。

（详情：https://support.apple.com/zh-cn/guide/iphone/iph61f49e4bb/ios）

▲快速打开相机并⽤“快录”功能拍摄精彩瞬间

9.删除计算器中输⼊错误的数字

在计算器 App 中输⼊错误数字，但⼜不想点清除 (“C”) ⽽丢失之前的所有计算？遇到这种情况，要删除单个数字也很简单，只要在数字上向左或向右轻扫即可。每轻扫⼀ 下，会删除⼀个数字。

（详情：https://support.apple.com/zh-cn/guide/iphone/iph1ac0b5cc/ios）

▲ 计算器 App 删除数字

10. ⽤键盘控制光标位置，以三指左划来撤销操作，轻点两 下空格键结束句⼦

输⼊⽂字时，⽤⼒按住 iPhone 键盘的空格键，便可任意移动光标，插⼊⽂本中任意位置；如果输⼊错误，⽤三指向左轻扫可“撤销”操作，三指右扫可“重做”操作；另外，输⼊⽂字时轻点两下空格键会直接加上句号，不必再专⻔输⼊句号，让你打起字来更轻松。

▲ 在备忘录中移动光标

11. 过滤来⾃陌⽣⼈的信息

在信息 App 中，你可以过滤来⾃未知发件⼈的信息，这个 功能在应对⽇益泛滥的垃圾短信时尤其有⽤。前往“设 置”>“信息”，开启“过滤未知发件⼈”。这会关闭不在通讯录中的发件⼈的 iMessage 信息通知，并将这些信息归类为“不在通讯录”标签⻚。

（详情：https://support.apple.com/zh-cn/HT201229）

▲ 开启过滤未知发件⼈功能