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疑似魅族17真机后盖照片曝光：“防暴盾”设计，支持双卡双待

2020/4/2 8:35:57来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月2日消息 继昨日有疑似魅族17邀请函曝光后，今日博主@小白测评 也在微博放出了疑似魅族17的后盖照片。

从该名博主放出的魅族17后盖照片来看，其后摄模组与先前曝光的相机水印吻合：均采用横置四摄方案，中间为环形闪光灯。整体背部设计与昨日曝光的“防暴盾”状魅族17邀请函类似，此次曝光的魅族17为白色配色版本，同时从设备表面覆盖的包装来看预计魅族17还将支持双卡双待。不过目前相关图片的准确性仍待考证。

IT之家此前报道，根据目前已掌握的信息显示预计魅族17将采用一块6.5英寸90Hz AMOLED屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.0方案；拥有由6400万像素GW1主摄+800万像素超广角+500万像素长焦+200万像素景深组成的后置四摄方案；电池容量为4500mAh并支持30W快充；支持光学屏下指纹及横向线性马达。

不过目前魅族官方尚未放出更多有关魅族17的配置消息，唯一可以确定的是魅族17将搭载骁龙865+X55 5G芯片，同时根据此前报道的魅族Wi-Fi 6专利数量全球前十来看魅族17也有很大机率会支持Wi-Fi 6。

2020年3月14日是魅族成立17周年生日，在3月13日，魅族官方对外发布公开信称，希望全力以赴执行，魅族17能赶在春意盎然的4月。

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关键词：魅族17

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