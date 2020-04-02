喜加一！刚上线就白给，模拟游戏《可靠快递》Epic免费领

IT之家4月2日消息 全新模拟、多人合作游戏《可靠快递（Totally Reliable Delivery Service）》于昨晚11点登陆XboxOne/PS4/Switch/PC（Epic）等平台，现在可以在Epic商店里免费领取。

这款游戏并不是Epic每周免费游戏赠送计划的一部分，但该游戏发售首周可以在Epic商城免费领取，游戏支持中文。免费领取时间截止到北京时间4月8日晚11点。

IT之家了解到，《可靠快递》是一款非常魔性的模拟游戏作品，玩家在游戏中将会扮演一位快递员，可以通过各种方式将快递送到目的地中，不过这是一款不走寻常路的模拟游戏，玩家可以普通的开车，甚至开飞机或者火箭的方式，进行快递的运送。游戏支持联机，可以和其他玩家一起合作送快递（也可以坑他们），有点像《人类：一败涂地》。

游戏介绍

穿好护腰护具，发动货车，送货的时间到啦！在一个高度互动的沙盒世界中，不按套路出牌，与最多三位好友一起完成送货。货物已试投，这就是我们货物使命必达（Totally Reliable Delivery Service）的品质保证！

游戏特色

本地与在线多人游戏：独自或与好友一起送货，确保货物安全，考验团队合作精神。

变幻莫测的愚蠢物理引擎：无法预测的物理引擎完全不按套路，再加上精明的关卡设计。跑跳扑抓皆轻松，但一旦发生碰撞就会昏迷！

让你分心到不想送货的世界：送货之余休闲玩乐一下！这世界充满着玩具、各种载具以及机器设备，可以用来协助送货或直接游玩。

古怪的送货员：装饰你的蓝领送货员，整装待备，送货的时间到啦！

更多截图

再次强调：这款游戏并不是Epic每周免费游戏赠送计划的一部分，但该游戏发售首周可以在Epic商城免费领取，游戏支持中文。免费领取时间截止到北京时间4月8日晚11点。感兴趣的朋友们可以了解一下。

Epic商店地址：点击这里