小米集团：根据股份奖励计划合计授出3674万股奖励股份

IT之家4月2日消息 小米集团发布公告称，董事会于2020年4月1日根据股份奖励计划奖励合共36,739,975股奖励股份予1,849名选定参与者（均为非关连承授人）。

公告称，授出奖励当日的股份收市价为10.20港元。本公司将向选定参与者及/或受托人（视情况而定）发行及配发的发行奖励股份相当于本公告日期本公司已发行股份总数约0.153%及经发行及配发扩大之本公司已发行股份总数约0.153%。

IT之家获悉，奖励股份将于2020年10月10日至2024年4月1日期间归属。