最贵华为终端：华为智慧屏旗舰新品即将揭面，超大“慧眼”加持

IT之家4月2日消息 在此前的华为新品发布会后，华为消费者业务[email protected]余承东 曾预告称将于4月8日中国首发一个“大招”级产品，随后华为消费者BG IoT产品线总裁@支浩-Jerry 也表示这款产品将是目前华为最贵的终端产品，并且这将会是继手机后又一款中心级产品。

IT之家此前报道，华为近日也正式官宣了一款华为智慧屏旗舰新品，后者将于4月8日P40系列国行发布会正式亮相。因而也有网友表示这台“智慧屏旗舰新品”应该就是余承东所说的“大招”。同时今天@华为终端官方微博 再度放出一段华为智慧屏旗舰新品的介绍视频。

在此次公布的预热视频中，官方再度强调了华为智慧屏旗舰新品采用的超大尺寸弹出式前摄模块，同时官方还将这一组弹出式前摄模块命名为“慧眼”。采用弹出式摄像头设计的好处除了能够最大可能地保护用户个人隐私外还可以保证设备外观的一致性。从此次华为智慧屏旗舰新品所采用的前摄模块体积之大来看，预计华为将为这块前摄模组开发更多的特色新功能。

此外官方在先前给出的预热视频中暗示这款即将登场的华为智慧屏旗舰新品还将支持原彩显示，因而此次华为智慧屏旗舰新品的显示效果值得期待。

华为智慧屏旗舰新品将于4月8日与华为P40系列国行手机正式亮相发布会。