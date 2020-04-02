使用体验神似微软 Visual Studio Code ，华为云 CloudIDE 实际基于 Eclipse Theia

IT之家4月2日消息 华为中国今天发布文章《使用体验神似VS Code？三步带你了解华为云CloudIDE前世今生》，文章称，在华为开发者大会HDC.Cloud上，华为云发布了基于鲲鹏计算的开发者服务 — CloudIDE服务，为鲲鹏开发者提供云端开发体验。体验过CloudIDE的小伙伴都会有这样一个感觉，使用体验非常接近于Visual Studio Code（VS Code），包括界面布置、插件体验都很熟悉，甚至不需要重新学习就可以把本地的开发工作直接移植到云端。那么这到底是怎么一回事。

华为云在文章中谈到了CloudIDE服务的前世今生，当时业界主流的IDE工具无非是Eclipse、Visual Studio、IntelliJ。基于提供多语言适配能力开发工具的初衷，以及考虑到商业许可及用户接受度，华为云选择了基于Eclipse Che来构建第一代CloudIDE服务的方案。但2017年CloudIDE服务开始公测，就不断接到用户各种吐槽，包括启动慢，像Eclipse但快捷键不一样，没有调试功能，没有编码提示，不能访问容器。

VS Code因生态繁荣而蝉联最受欢迎的IDE工具，IntelliJ实现极致的Java开发体验。IT之家获知，2019年，Eclipse Che 7.0预览版的出现让华为云团队看到曙光，良好的前端体验让人眼前一亮。通过研究，华为云聚焦到其前端核心服务 Eclipse Theia。

Theia是一款Cloud & Desktop IDE，同时可以用于桌面和云端的IDE工具，它的界面一如熟悉的VS Code，操作体验流畅自然，插件体系成熟稳定，服务内核精简高效，语言支持与框架分离，前沿的技术运用，友好的商业许可（License），积极开放的发展目标。

由于Theia的操作界面与VS Code非常接近，操作体验基本一致，有不少人都会误认为这就是VS Code的线上版本。Theia从设计初期就充分考虑桌面和云的不同特点，支持容器部署和虚拟机部署，浏览器访问。

Theia内核非常精简，只需要很低配置就可以运行起来。对于VS Code插件扩展体系的直接支持尤其吸引人。VS Code的插件市场是业界最大的生态系统，Theia兼容VS Code插件扩展标准，好处不言自明。这也就说明了为什么诸多云厂商都采用Theia方案，来进行自己的云IDE研发。

CloudIDE在Theia内核、语言服务、编译加速、资源调度等方面都做出了大量优化工作。未来，针对鲲鹏开发者的开发、调试、优化的更多能力会逐步上线。