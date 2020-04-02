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一加8/Pro最新对比海报曝光：或均采用曲面屏，边框厚度有差异

2020/4/2 14:37:48来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月2日消息 有关一加8系列的爆料逐渐增多，近日再度有博主晒出一组一加8/Pro的对比海报。

从博主Roland Quandt放出的对比海报中可以看出，一加8与一加8 Pro各有一种特殊的配色：前者的特殊配色为渐变色，采用后置竖排三摄方案；后者的特殊配色为宝石蓝色，采用后置四摄方案。同时值得注意的是两款机型似乎均采用曲面屏设计，不过一加8 Pro的边框要比一加8相对更窄一些。

IT之家此前报道，据目前曝光的一加8系列手机配置信息显示，一加8将采用6.55英寸90Hz FHD+屏幕，采用骁龙865+LPDDR4X+ UFS3.0方案，拥有8/12GB+128/256GB存储方案可选；后置4800万像素+1600万像素+200万像素，前置1600万像素；电池容量为4300mAh并支持Warp Charge 30W快充。

一加8 Pro采用一块120Hz 6.78英寸QHD+屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+ UFS3.0方案，拥有8/12GB+128/256GB存储方案可选；后置4800万像素+4800万像素+800万像素+500万像素，前置1600万像素；电池容量为4510mAh并支持Warp Charge 30W快充+30W无线充+3W反向充电。

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关键词：一加8

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