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雷神新款游戏本发布：标配十代i7，迈入5GHz时代

2020/4/2 15:12:50来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月2日消息 4月2日15:00，英特尔全新第十代智能英特尔酷睿 H系列移动处理器正式发布，雷神全球同步首发2020年游戏本系列，全线升级。雷神游戏笔记本此次将标配10代酷睿i7处理器，官方称笔记本迈入5GHz高性能新时代。

据介绍，英特尔i7-10750 H系列移动处理器，睿频频率均达到5.0GHz，首发革命性的Intel Wi-Fi 6 (Gig+)，相较上一代Wi-Fi 5，无线传输速度快约3倍。

911Pro晖金2代

911 Pro晖金2代，采用最新十代酷睿i7-10750H高性能处理器，同时搭载最新RTX2070、2070Super光追系列高端游戏专用显卡。除去内核芯片的升级，911 Pro晖金2代更搭载了144Hz顶级3ms响应电竞屏、全新听声辨位黑科技Nahimic音效系统和三维环流风洞散热系统。

目前，911 Pro晖金2代在雷神游戏本全渠道开启预约。

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16.6英寸：911绝地武士

雷神911绝地武士，采用全球独家16.6英寸窄边框电竞屏，相比传统15.6英寸游戏本，911绝地武士6mm窄边框、84%屏占比，屏幕有效显示面积增加14%；采用1080P分辨率、144Hz刷新率、不到3ms响应时间的屏幕，搭载全新第十代智能英特尔 酷睿i7-10750H高性能处理器。

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钛空风暴：911 Pro 钛空2代

911 Pro 钛空2代，在升级第十代酷睿移动处理器的同时，创新性地升级为三维立体“风洞”散热循环系统，除了拥有游戏本行业内最多的6个散热出风口外，背面75%的大开孔率、达51%的进风面积占比。

911 Pro 钛空2代，4月2日正式上线雷神天猫旗舰店，预约可享受300元新品优惠券、晒单即送雷神电竞鼠标及背包，享受花呗三期免息等权益。

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雷神911Plus 2代

作为雷神少数的17英寸产品，雷神911Plus 2代在产品的外观上做了很多升级突破。相较于上代变得更加轻薄，机身长度395mm，相比上代减少4.9mm；机身宽度260mm，相比上代减少22.2mm。外观方面，雷神911 Plus 2代承袭了家族式星际飞行器的设计理念，logo开机键升级为新生蓝，A面灯带也采用光剑灯带。

17.3英寸6mm微框IPS电竞屏，拥有达85%的屏占比，911 Plus 2代还拥有智能滤蓝光技术，长时间观看屏幕可以有效保护眼睛。

IT之家了解到，雷神新款游戏本将在今天开启预约，4月15日开售。

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关键词：雷神笔记本

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