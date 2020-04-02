华硕发布炫酷ROG Zephyrus Duo 15双屏Win10笔记本电脑，约26407元起

IT之家4月2日消息 华硕刚刚发布了一款超酷的笔记本电脑：ROG Zephyrus Duo 15，顾名思义，这是一款双屏笔记本电脑。

与去年发布的独特的Zenbook Duo一样，ROG Zephyrus Duo 15继承了传统的显示屏（15.6英寸）和底部可触摸屏，底部可触摸屏名为ScreenPad Plus，是一块14.3英寸60Hz触摸屏，分辨率为3840 x 1100。屏幕的顶部边缘可以从底板上抬起，以13度角支撑起来。根据华硕的说法，其下方的开口还使笔记本电脑的风扇可以从上方吸入空气，这将有助于通风，这块屏幕可以用于扩展当前屏幕视图、复制顶部屏幕或将其用作第二个显示屏。

性能方面，ROG Zephyrus Duo 15搭载第10代Intel CoreTM i9 CPU，内置桌面版GeForce RTX 2080 SUPER GPU，并且可选择300 Hz / 3 ms游戏显示器或具有100% Adobe RGB的4K UHD显示器，充分满足游戏玩家和创作用户的需求。

其它方面还包括32GB的3200 MHz RAM，2个RAID 0固态硬盘和液态金属散热装置，具有90Wh电池，并通过支持Thunderbolt 3的USB-C端口充电。最昂贵的型号将包括4K屏幕，Core i9-10980HK，32GB RAM，2TB存储（RAID），以及RTX 2080 Super显卡。

IT之家了解到，华硕ROG Zephyrus Duo 15将于2020年7月在英国上市，售价2999.99英镑（约26407元）起。