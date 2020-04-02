乐视网：2019年净亏损112.82亿元，存终止上市风险

4月2日消息，乐视网今日发布关于公司股票暂停上市进展暨存在终止上市风险提示的公告，公告显示，公司2019年未经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净利润约为-112.82亿元，归属于上市公司股东的所有者权益约为-143.29亿元。公司2019年年度报告披露后，公司股票存在被深圳证券交易所终止上市的风险。

公告显示，自2019年5月15日，公司发布《关于重大诉讼进展及重大风险提示的公告》以来，公司违规对乐视体育担保案已经有乐视体育18方投资人对公司提起仲裁，其中16起仲裁案已经出具仲裁结果，其他2起仲裁案仍在审理过程中。已经出具结果的16起仲裁均为公司败诉，公司在充分评估未决仲裁结果，及未来潜在被诉的可能性后，基于审慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。

2019年以来，公司品牌信誉持续受损，公司的广告业务收入、会员及发行业务收入相较去年同期持续下滑，前期购置的影视版权等长期资产摊提成本逐年摊销，导致2019年公司营业总收入、营业利润、利润总额大幅下降，此外，大股东及其关联方债权无法得到偿还，公司大量有息债务无法进行偿付且不断产生财务费用，进一步加大对亏损影响。

截至2019年9月30日，上市公司合并报表范围内长短期借款共0.42亿元，其他流动负债33.04亿元，主要为公司向金融机构及非金融企业借款产生。

公告显示，截止目前，大股东及其关联方债务处理小组最终未拿出可实质执行的完整处 理方案，上市公司未因大股东及其关联方债务解决方案获得任何现金。

截止2020年3月31日，贾跃亭持有公司92,047.0732万股，占公司总股本的23.07%，其中85,735.0114万股已质押，占公司总股本的21.49%；其所持有公司92,047.0732万股被北京市第三中级人民法院等司法部门冻结、轮候冻结。贾跃亭所有质押的股票已触及协议约定的平仓线，公司实际控制人存在发生变更的风险。