乐视网：贾跃亭股票已被冻结，目前仍是公司实际控制人

1月8日上午消息，1月2日晚间，乐视网公告称，公司于近日收到深交所对公司及相关当事人给予纪律处分。对此，乐视网采取网络远程方式召开公开致歉会，公司董事长兼总经理刘延峰、董事武宝雨出席。

关于乐视网目前的募集资金情况，乐视网董事长兼总经理刘延峰表示，截至2017年12月31日，公司非公开发行募投项目已全部投出，由于目前公司募集资金专项账户被冻结，待冻结解除后公司将划转节余资金，对该募集资金专户进行销户处理，截至2019年9月30日，募集资金存放专项账户合计余额约15.77万元。

针对贾跃亭持有公司股票的问题，乐视网董事长兼总经理刘延峰表示，截止2019年12月31日，贾跃亭持有公司92,047.0732万股，占公司总股本的23.07%，其中85,735.0114万股已质押，占公司总股本的21.49%；其所持有公司92,047.0732万股被北京市第三中级人民法院等司法部门冻结、轮候冻结。贾跃亭目前不能处置其所持有的乐视网股份。

刘延峰表示，虽然贾跃亭全部股份被冻结，大部分股份被质押，但其目前仍是乐视网的实际控制人。

董事长兼总经理刘延峰表示，公司股票被暂停上市后，公司短期正常业务开展没有受到太大影响，公司管理层将工作重点放在业务恢复、控制成本、主张关联方债权、偿还债务上。2019年，管理层尽力调整经营模式，提升运营效率，控制成本费用，使日常运营成本、CDN费用、人力成本有了大幅下降。

对于2020年公司能够满足恢复上市的条件，董事武宝雨表示具体能否满足恢复上市条件还要看2019年度审计报告出来后的整体情况，目前还不确定，请投资者参考公司已发布的定期报告综合判断风险。