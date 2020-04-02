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美律师事务所对瑞幸咖啡发起集体诉讼：涉嫌证券欺诈

2020/4/2 23:31:34来源：凤凰科技作者：箫雨责编：月生评论：

北京时间4月2日消息，美国律师事务所Block & Leviton今天宣布，已就证券欺诈行为对瑞幸咖啡公司和特定管理人员提起集体诉讼

Block & Leviton称，在2019年11月13日至2020年4月1日购买了瑞幸咖啡股票的投资者应该与其取得联系，可获得免费案件评估，首席原告的截止日期为2020年4月13日。

2020年1月31日，做空机构浑水研究公司称收到了一份来自匿名者的做空报告，这份长达89页的报告指出瑞幸咖啡存在捏造公司财务和运营数据的行为。报告称，他们委派了92个全职和1400个兼职调查员，成功记录了981个店铺日的客流量，覆盖了620家店铺100%的营业时间，收集了25000多张小票，进行了10000个小时的门店录像，并且收集了大量内部微信聊天记录等。

报告指出，瑞幸咖啡在数据上造假。2019年第三季度，瑞幸在平均每店货物数据上虚增了69%，在2019年第四季度虚增达88%。此外，瑞幸在广告数据上也存在问题，其将2019年第三季度的广告支出夸大了150%以上，尤其是在分众传媒上的支出。

Block & Leviton称，受到这一报告的影响，截至2020年1月31日收盘，瑞幸咖啡股价下跌3.91美元，报收于32.49美元，跌幅为10.74%。接着，在2020年4月2日，也就是今天。瑞幸咖啡特别委员会的调查发现瑞幸咖啡COO刘建伪造销售额。瑞幸咖啡股价今天在盘前交易中一度暴跌逾84%。

在此之前，美国加州的GPM律所、 Schall律所，纽约州的Gross律所、Faruqi律所、Rosen律所和Pomerantz律所等均表示，在2019年11月13日至2020年1月31日间购买过瑞幸咖啡股票的投资者如果试图追回损失，可以与律所联系，2020年4月13日是首席原告截止日期。

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关键词：瑞幸

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