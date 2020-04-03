今年登陆PC/PS4：国产科幻FPS《边境》新预告发布

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IT之家4月3日消息 《边境》是一款由柳叶刀工作室原创的科幻太空FPS游戏，本作采用了虚幻4开发，近日，《边境》的最新预告正式发布，《边境》将于今年发售于PS4与PC平台，游戏的主要内容及功能已经准备就绪。
视频截图▲
据IT之家了解，《边境》是一款太空题材的FPS游戏，此前游戏只计划登陆PS4平台，后来官方确认游戏也将会登陆PC平台。值得一提的是，PC版还将支持光线追踪。
在游戏内，玩家将扮演宇航员，自行组装武器，可在太空内自由的飞行和战斗。
视频来自（游民星空）
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