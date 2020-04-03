全球人民都宅家！苹果App Store和谷歌Play商店Q1收入超234亿美元

据外媒报道，随着政府和企业加大力度阻止新型冠状病毒传播，被封锁在家中的消费者正在探索新的移动设备和应用使用方式。利用移动设备在这段艰难的时间里购物、管理财务、保持健康、提高工作效率和保持娱乐。

应用分析平台App Annie最新发布的数据显示，就消费者在应用上的支出而言，2020年第一季度创造了新的纪录，全球消费者通过苹果和谷歌应用商店花费了超过234亿美元。其中苹果应用商店占150亿美元，谷歌应用商店为83亿美元，这两个数字与去年同期相比都增长了5%。

图：2020年第一季度，全球消费者通过谷歌和苹果应用商店在应用上的支出

此外，本季度全球消费者平均每周花在应用程序和游戏上的时间同比增长了20%。在苹果和谷歌应用商店中，非游戏应用各占消费者支出的35%和15%。与此同时，消费者在本季度游戏方面的支出超过167亿美元。

美国和中国是苹果应用商店消费者支出的最大贡献者，美国、日本和韩国是谷歌应用商店消费支出的主力。安卓用户在游戏、社交和娱乐应用程序上花费最多，这特别要归功于Disney+和Twitch。

与此同时，iOS用户在游戏、娱乐以及照片和视频应用程序上的支出最多，其中TikTok（抖音海外版）在本季度iOS消费者支出中跻身前五行列，仅次于Tinder和YouTube，排名第三。

在2020年第一季度，新应用下载量也达到了310亿次，比2019年第四季度增长了15%。这尤其值得注意，因为通常第四季度的应用程序安装量会因假日购物季销售更多新手机而大幅增长，但今年第一季度的增幅甚至超过了去年第四季度。

图：2020年第一季度，全球消费者通过谷歌和苹果应用商店下载的应用数量

在谷歌应用商店，下载量同比增长5%，达到225亿次，而苹果应用商店应用下载量同比增长15%，超过90亿次。谷歌应用商店中非游戏应用占总下载量的55%，而在苹果应用商店中占65%，这表明人们正在寻找各种移动应用来管理他们在家的工作和生活。

谷歌应用商店应用下载最大的市场是印度和巴西，因为这两个国家人口众多，而且更喜欢低成本的安卓设备。按下载量计算，中国和美国是苹果应用商店应用的两个最大市场，也是本季度下载增长的主要驱动力。

手游、工具和娱乐是谷歌应用商店中下载量最大的应用类别，而游戏、照片和视频以及娱乐是苹果应用商店中下载量最多的应用。在这两个平台上，游戏推动了最大的增长。2020年第一季度，手机游戏下载量同比增长20%，达到130亿次以上。环比也上涨了30%以上。

在谷歌应用商店，游戏应用下载量同比增长25%，达到近100亿次。在苹果应用商店，第一季度游戏应用下载量也增长25%，达到30亿次以上。用户在本季度下载了更多益智、模拟、动作和街机游戏，但他们在角色扮演、动作和战略游戏上花费最多。

其他下载量很高的类别包括健康与健身、教育以及商务应用。其中，健康与健身类应用在谷歌和苹果应用商店中各自环比增长40%和30%，教育类应用分别增长35%和40%，而商务应用则各自增长了30%和35%。