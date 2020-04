IT之家4月3日消息 《最后生还者2》(The Last of Us: Part II)是由顽皮狗工作室第二团队开发的作品《最后生还者》(The Last of Us)的续作。目前,《最后生还者2》PS4 Pro实机截图曝光已经曝光。

▲ 图源:playstation网站

此外,今日早些时候,索尼和开发商顽皮狗宣布《最后生还者2》将不会于5月29日在PS4上发行。

根据IT之家此前报道,顽皮狗相关声明指出,《最后生还者2》的开发工作已接近完成,但由于如今的物流问题,他们无法确保每个人都能同一时间玩到《最后生还者2》。