国产单机游戏《九霄缳神记》售价公布：68元，已登陆Steam/WeGame

IT之家4月3日消息 今日上午，《九霄缳神记》官方表示，游戏定价为68元。

此外，本次《九霄缳神记》将只有数字版，没有实体版发售，游戏团队目前正考虑登陆switch平台。

IT之家了解到，《九霄缳神记》将于4月15日正式上市，在Wegame、Steam双平台同步发售。

《九霄缳神记》是一款东方幻想题材的动作冒险单机游戏，由游戏制作人工长君监制，上海喵球旗下无常工作室开发制作。游戏沿用了工长君创作的九霄世界观。游戏以即时战斗为主体，融合了众多冒险元素及解谜设计。

最低配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统： Windows 7 64 Bit

处理器： Intel i5 6200U

内存： 8 GB RAM

显卡： Intel UHD Graphics 620

DirectX 版本： 11

存储空间： 需要 20 GB 可用空间

推荐配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统： Windows 10 64 Bit

处理器： Intel i5 7600K

内存： 16 GB RAM

显卡： NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX 版本： 11

存储空间： 需要 20 GB 可用空间