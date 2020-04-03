内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

国产单机游戏《九霄缳神记》售价公布：68元，已登陆Steam/WeGame

2020/4/3 13:16:54来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月3日消息 今日上午，《九霄缳神记》官方表示，游戏定价为68元

image.png

此外，本次《九霄缳神记》将只有数字版，没有实体版发售，游戏团队目前正考虑登陆switch平台。

image.png

IT之家了解到，《九霄缳神记》将于4月15日正式上市，在WegameSteam双平台同步发售。

《九霄缳神记》是一款东方幻想题材的动作冒险单机游戏，由游戏制作人工长君监制，上海喵球旗下无常工作室开发制作。游戏沿用了工长君创作的九霄世界观。游戏以即时战斗为主体，融合了众多冒险元素及解谜设计。

最低配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统： Windows 7 64 Bit

处理器： Intel i5 6200U

内存： 8 GB RAM

显卡： Intel UHD Graphics 620

DirectX 版本： 11

存储空间： 需要 20 GB 可用空间

推荐配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统： Windows 10 64 Bit

处理器： Intel i5 7600K

内存： 16 GB RAM

显卡： NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX 版本： 11

存储空间： 需要 20 GB 可用空间

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：单机游戏

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    