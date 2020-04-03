小米米粉节福利一览：5000万元红包、49元包邮、小米10现货

IT之家4月3日消息 2010年的4月6日，小米公司成立，1年后的8月16日，内部代号“米格机”的小米手机正式发布并开始接受预订，为了感谢米粉的支持和鼓励，小米公司于2012的4月6日起，便设立了一个专属于米粉的嘉年华活动——米粉节。

如今，小米公司十周岁的生日即将到来，而米粉节也将如约而至，IT之家了解到，此次米粉节小米公司将大“让利”，诸多商品将开启抄底模式，与此同时小米公司在多个平台还将同时开启24期免息活动。

此次小米米粉节将先后发布涵盖卧室、客厅、出行、安防等智能生活的方方面面的22款新品，除了已经面世的Redmi 智能电视MAX 98''外，还有米家互联网洗烘一体机1C 10Kg、Redmi手环等诸多新品。

此次米粉节，小米还将会对多款口碑爆品进行特价销售。其中，手机方面，Redmi Note 8 Pro 6GB+64G版闪降100元；Redmi K30 5G手机最高省200元。值得一提的是，米粉节期间小米10系列全面现货，敞开供应，最高享24期分期免息。

大家电方面，电视、空调、洗衣机等超多智能家电一降到底，原价5999元的立式空调A（3匹/变频/超一级能效），到手价4999；Redmi全自动波轮洗衣机1A 8kg到手价749元；大容量483L米家风冷对开门冰箱零售价2499，到手价仅需1999元。

除此之外，零售价1999元的九号平衡车，到手价1799元；购买米家智能门（锁标准锁体\碳素黑）可获赠Redmi小爱音箱等多种产品产品。

4月9日-4月12日，小米商城将举行十周年米粉节免息专场，使用招商银行信用卡、建设银行信用卡、浦发银行信用卡的用户，单笔订单消费金额达到500元以上，指定手机、电视、智能爆品最高可享24期分期免息福利。与此同时，选择开通小米分期服务，可得到一张分期支付满40减30元或满1000减999元优惠券。

此外，小米公司将在米粉节期间还有5000万无门槛现金红包等待领取，同时，签到最高赢K30 Pro新品手机、万元套装5折秒、爆品1分拼团等诸多福利活动也会跟大家见面。

今年米粉节，结合小米AIoT战略方向，小米升级打造“小米智能客栈”概念，邀请行业头部达人打造更加好玩有趣的体验式直播，升级更多场景化玩法，各领域头部红人将面向厨房、客厅、出行、穿戴等各种场景，开展一次前所未有的7x24小时体验式直播，收看直播有机会享受爆款单品直播专属价、赢现金红包，以及抽免单活动。

同时，小米商城将开启全场49元包邮，4月9日-4月12日，用户来小米商城可享49元包邮服务。

线下方面，小米门店GO 1小时达，4月9日-4月12日，用户可在全国66个城市，238家门店，享受小米门店GO 99元包邮、最快1小时内闪送到家的服务，这也是小米新零售线上线下深度融合的新尝试。

其中，还有一个“1元换新家”众测活动，本次活动将通过用户报名，小米筛选的方式寻找 10 位智能生活家，每位用户赠送价值近5万元的奖品总额，包含 3万元小米全屋智能产品组合，和2万元宜家全屋设计礼品券，提供免费全屋设计及家电安装服务。4月3日至 4月9日，在小米商城搜索「1 元换新家」即可报名参加活动，活动包含北京、上海、广州、 南京、武汉、杭州、成都、重庆共计 8 个城市。

另外，小米十周年米粉节期间，京东/天猫/苏宁等电商平台也将同步最高24期分期免息活动，分别开展下单送好物、赢手机，1000元店铺券1元秒杀、抽免单等福利。