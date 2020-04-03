内部竞争将至？三星电子正计划自己生产可折叠玻璃，不借助三星显示

IT之家4月3日消息 据GSMArena报道，来自韩国的一份报告称，三星电子（Samsung Electronics）计划在不借助三星显示（Samsung Display）的情况下，生产自己的可折叠玻璃，以降低屏幕成本，并使这项技术在未来更加经济实惠。

据ETNews报道，三星电子的移动部门已经联系了多家可折叠玻璃制造公司。由此一来，随着时间的推移和技术的进步，公司可以增加供应商之间的竞争，从而降低屏幕成本价格。

Galaxy Z Flip的可折叠玻璃目前造价约为40美元，而普通智能手机中的普通钢化玻璃售价仅为2美元。

三星电子目前需要的可折叠手机玻璃厚度至少是现有的可折叠玻璃厚度的两倍，但三星电子认为，目前的供应商（三星显示）无法开发出满足该需求的可折叠玻璃。因此该公司最终决定自己开发可折叠手机玻璃。

这场内部竞争的目标是三星电子降低显示部门的价格和工作量，同时保持内部技术的高质量和高性能。

IT之家获悉，三星是一家大型企业集团，旗下拥有许多子公司。其中一家是三星电子（Samsung Electronics），该公司负责开发Galaxy系列产品；另一家是三星显示（Samsung Display），该公司生产智能手机屏幕、电视、显示器等产品。