S20 Ultra vs. iPhone 11 Pro Max 续航对比：支持5G/120Hz 的三星惜败

IT之家4月1日消息 据Wccftech报道，PhoneBuff对三星Galaxy S20 Ultra以及苹果iPhone 11 Pro Max进行续航测试对比，结果显示iPhone机皇的续航时间更长，不过外媒也表示S20 Ultra的120Hz刷新率屏幕和5G能带来更好的体验，自然要在续航上有所取舍。

三星Galaxy S20 Ultra拥有5000mAh电池，搭载高通骁龙865处理器，6.9英寸DAMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，屏幕刷新率支持120Hz，运行Android 10系统，作为对比，苹果iPhone 11 Pro Max电池容量为3969mAh，搭载A13 Bionic仿生芯片，OLED屏幕尺寸为6.5英寸，分辨率为2688×1242，刷新率为60Hz，运行iOS 13系统。

为了公平起见，测试开始前，PhoneBuff对两台手机的屏幕亮度和外放音量进行校准，区别在于两者屏幕刷新率不同以及S20 Ultra支持5G，鉴于120Hz刷新率的屏幕是S20 Ultra的一大亮点，所以测试者决定保留此项特性参与测试，并承诺将在未来测试两种屏幕刷新率的续航。

测试分为多个阶段，分别为1小时通话、1小时短信、1小时Gmail邮件处理、1小时网页浏览、1小时Instagram浏览、16小时待机、1小时YouTube视频播放、1小时Alto游戏、1小时Google Maps地图浏览、1小时Spotify音乐播放、1小时Snapchat视频拍摄分享、持续后台唤醒。

测试中每个阶段iPhone消耗的电池百分比均少于S20 Ultra，S20最终未完成Snapchat测试自动关机，而此时iPhone还剩17%的电量。测试结果为S20 Ultra持续亮屏9小时35分钟，待机16小时，共计25小时35分钟，而iPhone则持续亮屏11小时05分钟，同样待机16小时，共计27小时05分钟。

从纸面成绩来看，iPhone 11 Pro Max领先S20 Ultra 1小时30分钟，不过外媒认为这和两者屏幕刷新率相差一倍有很大关系，如果将三星的屏幕刷新率设置为60Hz，结果可能大不相同，毕竟亮屏过程中大部分都是动态画面，尤其是在视频、游戏时高刷新率会增加更多的功耗。

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