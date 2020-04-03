英伟达为Max-Q笔记本引入动态加速功能：CPU/GPU动态分配功耗

IT之家4月3日消息 昨天，英伟达推出了今年新款的移动GPU，主要包括RTX 2070 Super和RTX 2080 Super以及GTX 1650 Ti。在技术沟通会上，英伟达还详细介绍了为Max-Q设计笔记本引入的动态加速（Dynamic Boost）功能。

IT之家曾报道，今年CES 2020期间，AMD也推出了一项名为智能切换（SmartShift）的技术，可动态分配系统功率，但似乎只是应用于锐龙4000处理器和最新的Radeon GPU之间。

根据英伟达官方的介绍，动态加速（Dynamic Boost）功能可在每一帧画面上，智能自动调节GPU和CPU之间的功耗分配，从而提高整体游戏性能。Dynamic Boost可以自动运行并动态调节，在不增加系统功耗的前提下提供更高性能。

举例来说，原来在115W总功耗的Max-Q设计游戏本中，CPU功耗固定配给35W，GPU固定配给80W。而现在系统将会按需分配功耗，GPU负载低时多给CPU一些资源，CPU活少的时候则多给GPU一些功耗，这样的调度会更加平衡，从而提高性能。

如图所示，全新的Max-Q动态加速加持下，系统进行判断，将CPU功耗降低了15W，并将GPU功耗提升了15W，从而在总功耗不变的情况下提升了显卡性能。

与AMD的智能切换（SmartShift）技术不同，英伟达的解决方案是跨平台的，Dynamic Boost技术可以以一种相对通用的方式与Intel Core处理器和AMD Ryzen处理器使用，从而让笔记本制造商应用该技术，预计现在新推出的Max-Q设计笔记本绝大部分都会采用这项技术。