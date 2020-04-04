虎牙/斗鱼/企鹅电竞今日暂停所有直播活动

IT之家4月4日消息 IT之家获悉，虎牙直播、斗鱼直播与企鹅电竞现已发布停播公告，为深切哀悼抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞，4月4日00:00-24:00，将停止平台上所有娱乐直播活动。

虎牙公司停服公告

为深切哀悼抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞，响应国务院发布的全国性哀悼活动，虎牙公司决定旗下所有产品从4月4日00：00-24:00停服一天。

向所有参与抗击疫情的工作人员表示崇高的敬意，并祝愿我们的祖国和人民在经历这场疫情的考验之后，拥有一个更加美好的明天！

虎牙直播

2020年4月3日

斗鱼直播平台4月4日全国哀悼日停播公告

为深切哀悼在抗击新冠肺炎疫情斗争中牺牲的烈士和逝世同胞，响应国务院发布的2020年4月4日全国性哀悼，4月4日00:00-24:00，斗鱼直播平台将停止平台上所有娱乐直播活动。

愿逝者安息，愿生者奋发，愿祖国昌盛。

斗鱼直播平台

2020年4月3日

企鹅电竞暂停平台直播的公告

为深切哀悼抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞，响应国务院发布的2020年4月4日全国性哀悼活动，企鹅电竞将于2020年4月4日0点至24点暂停所有直播活动。我们对所有参加抗疫的工作人员致以最崇高的敬意。

2020年04月04日