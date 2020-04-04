惠普发布ENVY 17升级版Win10笔记本： 十代酷睿处理器+17英寸4K屏

IT之家4月4日消息 此前IT之家曾报道，惠普官网在3月份出现过一款ENVY 全能本，搭载i7-10750H处理器。而今天，惠普又发布了一款ENVY 17升级版笔记本。

根据外媒Digitaltrends的报道，惠普这款升级版的ENVY 17将在“百思买 ” （Best Buy）发售，起价为1,250美元，约合人民币8864元。

和前代相比，新款Envy 17的亮点是采用了新设计，实现了86%的屏占比，屏幕分辨率达到4K级别，在宽敞的17英寸显示屏上拥有很强的视觉冲击力。同时，这款笔记本采用英特尔的第十代酷睿i7-1065G7 Ice Lake处理器，RAM可选容量达到12GB。

在其他存储方面，新款Envy 17最大配置为256GB SSD和1TB HDD，或者1TB的7,200rpm SATA HDD和16GB的PCIe NVMe Intel Optane驱动器，或者最多具有1TB的 PCIe NVMe TLC M.2 SSD。

显卡方面，全新Envy 17从Nvidia MX250升级到新的MX330的同时，还支持改进的图形选项。在其他地方，新的Envy 17也提供了一些额外的个性化隐私体验。除了数字键盘之外，它现在还具有一个多合一键盘，可以选择使麦克风或相机快门静音。此外还有一个指纹识别按钮，可以提高安全性，并且无需密码即可访问设备。

根据官方的信息，全新Envy 17电池续航时间预计为11小时；视频播放时，电池续航时间为11小时45分钟；无线流媒体传输时，电池续航时间为8小时45分钟，同时值得一提的是，全新Envy 17支持在45分钟内快速充电0至50%。

此外，Envy 17还支持Alexa和Cortana语音服务。扬声器由Bang&Olufsen调音，在Wi-Fi方面已能够支持Wi-Fi 6标准。