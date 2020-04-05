华为FreeBuds 3耳机获更新推送：新增支持骨声纹识别特征

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月5日消息 据IT之家网友反馈，华为近日面向FreeBuds 3无线耳机用户推送全新版本更新，新增支持骨声纹识别特征。
本次更新版本号为1.0.0.520，更新包大小为2.01MB，除了新增支持骨声纹识别特征外还包含多项优化，官方更新日志如下：
新增：
· 支持骨声纹识别特征（需相关手机型号及系统版本支持）
· 支持蓝牙双通道同步传输（需相关手机型号及系统版本支持）
优化：
· 提升充电成功率
· 提升蓝牙连接稳定性
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有