华为FreeBuds 3耳机获更新推送：新增支持骨声纹识别特征

IT之家4月5日消息 据IT之家网友反馈，华为近日面向FreeBuds 3无线耳机用户推送全新版本更新，新增支持骨声纹识别特征。

本次更新版本号为1.0.0.520，更新包大小为2.01MB，除了新增支持骨声纹识别特征外还包含多项优化，官方更新日志如下：

新增：

· 支持骨声纹识别特征（需相关手机型号及系统版本支持）

· 支持蓝牙双通道同步传输（需相关手机型号及系统版本支持）

优化：

· 提升充电成功率

· 提升蓝牙连接稳定性