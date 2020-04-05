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华为FreeBuds 3耳机获更新推送：新增支持骨声纹识别特征

2020/4/5 6:42:15来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月5日消息 据IT之家网友反馈，华为近日面向FreeBuds 3无线耳机用户推送全新版本更新，新增支持骨声纹识别特征

本次更新版本号为1.0.0.520，更新包大小为2.01MB，除了新增支持骨声纹识别特征外还包含多项优化，官方更新日志如下：

新增：

· 支持骨声纹识别特征（需相关手机型号及系统版本支持）

· 支持蓝牙双通道同步传输（需相关手机型号及系统版本支持）

优化：

· 提升充电成功率

· 提升蓝牙连接稳定性

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关键词：华为FreeBuds 3

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