首款蓝牙5.1无线耳机：华为FreeBuds 3预售直降60元

IT之家11月3日消息 在华为Mate 30系列国行发布会上，华为公布了华为FreeBuds 3真无线蓝牙耳机，售价为1199元。现开启预售，定金100元可抵160元尾款，应该可用全品类优惠券做到更低：点此购买。

• 京东京享红包，每天领3次：点此领取

华为FreeBuds 3真无线耳机，搭载麒麟A1芯片，支持骨声纹通话降噪，也是世界上第一款真正的蓝牙5.1无线耳机。

据介绍，麒麟A1芯片让FreeBuds 3的性能指标比苹果的AirPods高30%，并且功耗降低50%，其封装尺寸是AirPods H1无线芯片的95%。A1带来了新的蓝牙协议：BT-UHD。如果将FreeBuds 3与运行EMUI 10.0或更高版本的新华为手机一起使用，两款设备都将使用这一新标准进行连接，该标准拥有高达2.3 Mbps的数据传输速率。作为参考，LDAC编解码器“仅”提供990kbps。

值华为FreeBuds 3是全球首款采用开放式设计、却支持主动降噪的真无线耳机，能有效消除环境噪声。FreeBuds 3采用半开放海豚仿生设计，舒适稳固佩戴。其他Freebuds 3功能包括改进的190ms延迟，比AirPods还要低，以及Qi无线充电，有线充电比AirPods快100%，无线充电比AirPods快50%。每个耳机中都有一个30mAh的电池，一次充电可以提供4小时的播放，而充电盒可以提供大约20小时的总播放时间，据说耳机和外壳的充电时间仅为一小时。

华为FreeBuds 3将提供炭黑和陶瓷白两款颜色。

• 京东京享红包，每天领3次：点此领取

• 京东双11预售会场：点此前往

• 京东双11超级百亿补贴主会场：点此前往

【广告】