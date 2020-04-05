AMD R9 4900HS续航测试：可连续播放11小时电影

IT之家4月5日消息 3月17日，AMD 发布了 R9 4900HS这款APU，8核16线程，主频3.0GHz，最高可达4.3GHz，TDP 降到35W。目前已知只有华硕幻14笔记本搭载了这颗CPU，现在外媒Tom's Hardware对其进行了续航测试，数据显示这款笔记本可以连续播放10小时59分钟的电影。

根据Tom's Hardware的报道，华硕ROG 幻14（Zephyrus G14）搭载了R9 4900HS和RTX 2060 Max-Q，电池的容量为76Wh。根据Tom's Hardware自己的续航测试规格，幻14可以达到11小时32分钟的续航时间。循环播放开源电影《钢铁之泪》可以达到10小时59分钟的续航。

在负载更高的Cinebench R20 循环测试中， 幻14的续航时间为2小时23分钟，运行《地铁：离去》时续航时间为2小时18分钟。

IT之家曾报道，华硕ROG 幻14号称是世界最强14英寸游戏本，搭载AMD 的Ryzen 4900HS 处理器，可选2K屏或是1080P/144Hz屏，机身的厚度为17.9mm，重量为1.6kg，可选GTX 1660Ti和RTX 2060显卡。