魅族Flyme 8空白页图形设计回顾

IT之家4月5日消息 魅族Flyme 8系统发布已半年有余，近日Flyme用户体验设计官方也回顾了Flyme 8空白页的设计历程。

▲最终 Flyme 8 空白页的图形，文字部分因当时还在设计阶段，与目前实际应用不符

官方表示，空白页就是当前页面内容为空白，或者当前页面内容错误、丢失等，与原本跳转页面不相符的页面，以前叫404，不过一般以白色页面为主。设计师在接手空白页项目后从逻辑、情感、品牌3个角度分析Flyme空白页，而后才定下终稿。

IT之家了解到，设计师依照先前的分析为初稿定调：“逻辑清晰，通俗易懂，有情感，有简单动效，视觉风格统一，有较好的延续性”，同时设计师还希望空白页能加入动效。不过项目组认为这样设计成本会大大提高，每一个空白页都做动画是非常大的工作量，后期新增空白页也会变得麻烦。同时动效这种“重”设计会变相增加用户的逗留时长。

飞机稿1：“太可爱，不符合Flyme的风格，另外也稍微有点复杂。”

飞机稿2：“虽然简化了，但也还是可爱。”

飞机稿3：“过于写实了，与系统视觉风格不相符”

飞机稿4：“觉得还是不够好，有些抽象”

在最终确定方向后魅族设计团队还要继续深化空白页设计，最后与同期进行的Flyme引导页统一了设计风格，用类似2.5D的方法去设计。最后在经历了无数遍的调整后才得到了空白页最终稿。

▲同期进行的 Flyme 8 引导页图形

后期魅族官方将空白页对夜间模式进行了适配，进而研究出了一套颜色系统，让同一张图在常规模式和夜间模式下都通用。此举既减少固件包的大小还减少了夜间模式下开发的难度。