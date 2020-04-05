专家：瑞幸COO带四员工造假22亿？反正我不太信

瑞幸自曝造假风波后引起资本市场的轩然大波，目前股价已比造假消息公布前暴跌80%。

继4月2日股价跌幅超过75%后，4月3日晚美股开盘后瑞幸高开10%，随后一度跌幅超14%，目前股价为5.38美元，市值为13.62亿美元。

博星证券研究所所长、首席投资顾问邢星在接受网易科技采访中表示，一旦染指造假，公司股价将沉入水底难以翻身，对于财务造假上市公司来说，资本市场的路或许在实锤的那一刻就已经进入到了倒计时，难逃股价持续调整甚至退市的命运，瑞幸也不会存在例外。





此外，4月2日瑞幸咖啡(LK)公告称，公司的独立特别委员会经调查发现，COO刘剑及其部分下属员工从2019年二季度起从事了某些不当行为，与造假相关的交易价值22亿元人民币。邢星表示实际上，瑞幸的灵魂人物主要为董事长、CEO、以及投资人三人，财务数据造假在2019年2月份就已经发生，所以说COO带领4名员工伪造出22亿收入可信度并不是特别高。

同时在疫情快速蔓延美国股市巨震的情况下，此次瑞幸造假事件，更容易给一些中概股带来华尔街的信任危机。

以下为网易科技采访内容：

1、瑞幸在股市的表现，您认为目前市场的预期是什么样的？

邢星：美东时间，周五美股开盘，瑞幸咖啡高开10%，随后快速下跌，在经过2个小时运行，股价一度跌幅超14%，由此可以看出，一旦染指造假，股价将沉入水底难以翻身。对于财务造假上市公司来说，资本市场的路或许在实锤的那一刻就已经进入到了倒计时，虽然在此过程中多方存在各种各样的自救行为，但也难逃股价持续调整甚至退市的命运，所以我们认为对于瑞幸咖啡而言，也不会存在例外，总体格局并不乐观。

2、美国资本市场对企业失信是什么样的姿态？瑞幸选择自曝，是否与美国的资本市场制度有关？

邢星：资本市场作为社会体系的缩影，必然会伴随着各种各样事情的产生。由于各个国家上市制度不同，惩治力度也不一样，有轻有重。在美国证券市场，违反法律法规所惩治力度相比中国要严厉的多。证券法没有修改之前，我国适用财务造假，仅承担退市风险和对主要参与行为人进行部分额度的罚金。

实际上，近期美国上市公司进入到了2019年四季度及2019年全年财务报告披露时期，自然瑞幸咖啡也将面临他们上市以来的第一次财务审计，同时自在浑水发布做空报告之后，瑞幸咖啡股价遭到重挫，投资者损失严重，目前正在面临集体诉讼，一些律师事务所已经开始对瑞幸咖啡启动了诉讼程序，因此无论是主动还是被动，这则“造假案”似乎都已经无法再继续下去，主动曝光可能还会留给自己一些处理时间。但无论最后结果如何，瑞幸咖啡“财务造假”都已实锤，而这恰好戳中了资本市场的雷区，后续面临巨额赔付将是大概率事件，甚至不排除退市的可能，对于公司高管来说将会断了在美国的生存之路，其所管理的公司也将会被美国资本市场除名。

3、自曝造假，瑞幸会面临一个什么状况，在美国和中国分别需要承担什么责任？目前来看有说瑞幸将责任归咎到COO身上来降低法律责任，这样是否可行？管理层需要承担哪些法律责任？

邢星：实际上，瑞幸的灵魂人物主要为董事长、CEO、以及投资人三人，而且结合对应瑞幸自己发布的公告来看，财务数据造假在2019年2月份就已经发生，所以说COO带领4名员工伪造出22亿收入可信度并不是特别高。更何况无论COO是否会对此事负有直接责任，瑞幸董事长以及CEO恐怕也都脱离不了干系，依据美国相关法律，证监会极有可能会同司法部门开启对公司相关责任人的刑事调查，如果其中高管是美国国籍，那么极有可能会面临牢狱之灾。

财务造假无论在美国还是在中国都将是资本市场雷区，都将会面临严峻的处罚。其中美国资本市场由于相对更为成熟，因此法律制度也更为完善。瑞幸不但会面临巨额罚款、甚至会面临退市以及巨额的投资者赔偿；而从中国方面来说，从3月1日最新实施的证券法来看，如果境内投资者参与了瑞幸投资并产生亏损，那么瑞幸境内也将会面临被追究责任。

4、这件事涉及了一个跨境的问题，在中美境内有何法律条款适用，另外美国证监会还有中国证监会承担什么角色？

邢星：瑞幸咖啡作为一家中国企业，由于在美国上市，适用法律应该遵照美国法律条款来实施，2020年3月1日起施行的新证券法第二条规定中提到：“在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照本法有关规定处理并追究法律责任。”

瑞幸咖啡在2019年下半年在境外发生违法行为，很难适用新证券法。由于中美两国之间没有引渡条款，很有可能“点到为止，但如果瑞幸咖啡的相关责任人中有美国国籍，且人在美国可能不但会面临罚款还有可能会面临牢狱之灾，相反，如果人在中国，那么面对的的处罚可能相对要轻一些，不过巨额罚款将是难以躲过。针对瑞幸咖啡财务造假行为，中国证监会表示强烈的谴责，将按照国际证券监管合作的有关安排，依法核查，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益。

5、投资者的经济损失谁来赔偿，涉及到集体诉讼的话，审计机构、证券推荐机构、律师机构将承担什么责任？以往类似案例是如何处理的？

邢星：实际上，瑞幸咖啡并非史上第一桩，最著名的要数当时震惊海内外的美国安然(Enren)公司，不仅被罚的宣告破产、公司股票在道琼斯指数除名并停止交易、CEO被判24年并罚款4500万美元，投资者对于安然公司的集体诉讼，获得了60亿美元的巨额赔偿，而多位重要参与者选择自杀身亡。而且会计师事务所、投资银行等都付出了沉重代价，。对此，2002年美国出台《萨班斯法案》以对编制违法违规财务报告、篡改文件等事项做出严厉说明。

依据美国相关法律以及参考曾经的安然公司，此次瑞幸咖啡的业务造假，极有可能会牵连其保荐机构、会所、律所等一系列中介机构受到波及，特别是有证据证明对于瑞幸造假行为存在共谋行为的机构，必然会承担相应的法律责任。如果，中介机构没有参与造假，而只是违反职业操守等相关义务，要看违反情节加以连带责任。

6、很多大股东都套现离场了，他们是否会被追究责任？投资人在瑞幸这样的事件中应该得到什么样的教训？

邢星：大股东的套现，是事先预谋或已知晓，还是一种偶然的行为，从时间周期上看来，有内幕消息或知情的可能性，追究责任的概率将大大增加，收缴非法所得，甚至会有超额度的罚款。

资本市场充斥着各种各样的突发事件，投资者在成长的过程中除了要多听多看之外，也要学会不盲从、学会从各个角度来分析问题、看待问题，一旦风向发生变化要严格执行交易计划，做到断尾求生。除此之外，无论对于美股还是A股而言，被质疑过的上市公司就应该被划入到观察隔离区，毕竟市场上优质的公司多的是，没有必要因为和一个存在“污点“的公司死磕到底，要随机应变、伺机而动。

7、瑞幸造假对中概股公司会造成什么影响？未来在资本市场将会体现在什么地方？最终受害者是这些中概股或者急需国外资金的创业公司？

邢星：瑞幸作为一家中国企业，这次造假不但会置瑞幸于死地，而且在疫情快速蔓延美国股市巨震的情况下，更容易给一些中概股带来华尔街的信任危机，一旦交易量因此下降，那么无论是对于上市公司来说还是对于投资者来说，其产生的负面影响无疑都是巨大的。