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瑞幸董事长陆正耀回应22亿元财务造假：个人非常自责

2020/4/5 11:45:43来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月5日消息 针对近期出现的瑞幸咖啡涉嫌22亿财务造假一事，瑞幸咖啡董事长陆正耀在微信朋友圈发文称个人非常自责。同时他表示无论独立委员会的最终调查结果怎样，他都会承担应有的责任。

图源：凤凰科技

IT之家了解到，陆正耀表示公司过去两年跑得太快因而也引发了很多问题。现在狠狠地摔了一跤，作为董事长自己也难辞其咎，借朋友圈向所有人诚挚道歉 — 对不起大家。

以下为陆正耀回应全文：

感谢很多朋友的关心问候。出事以来，我非常羞愧、痛心。瑞幸创业初衷是想做一杯好咖啡，服务千万用户。但是造假事件出来后，让太多人失望、受伤！包括一直信任我们的投资人、合作伙伴，喜爱我们的消费者，还有兢兢业业的瑞幸员工和他们背后的家人。

我个人非常自责。无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任。同时，全国数千家门店，数万名员工还在正常运转。这种特殊时期，我需要给一线员工们打气，他们都是勤勤恳恳服务客户的好员工，是无辜的。我说“元气满满”，是要给小伙伴们打气。这个时期，我们更要稳定住运营，持续服务客户。

过去两年公司跑得太快，引发很多问题，现在狠狠地摔了一跤，我作为董事长难辞其咎！借朋友圈向所有人诚挚道歉 — 对不起大家！

我接受一切质疑和批评，并会尽全力挽回损失！

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关键词：瑞幸咖啡

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