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小米真无线蓝牙耳机 Air 2s 4月9日开卖，399元

2020/4/6 6:25:26来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月6日消息 小米真无线蓝牙耳机Air 2s 现已在小米商城开启预约，4月9日开卖，售价为399元。

IT之家了解到，新品在上代产品的基础上降低了延迟、提升了续航，支持无线充电、双耳同步传输

据官方介绍，小米真无线蓝牙耳机Air 2s采用半入耳式佩戴结构，单边耳机仅重4.5g，采用蓝牙5.0芯片。小米真无线蓝牙耳机Air 2s升级双核芯片，采用全新双耳同步传输技术，将声音信号同时传递到左右耳机，有效降低声音延迟，同时具有强抗干扰性，左右耳机连接更稳定。针对MIUI系统全面优化了LHDC蓝牙解码，同时采用全新架构对硬件进行了深度优化。开启低延迟设置后，可大幅降低声音延迟，保障声画同步。

小米真无线蓝牙耳机Air 2s支持唤醒语音助手，同时还支持本地语音指令，播放音乐时无需唤醒语音助手，即可进行“上一首/上一曲下一首/下一曲”切歌操作。

小米真无线蓝牙耳机Air 2s支持ENC环境降噪技术，采用双麦克风阵列环境降噪技术，有效降低通话时的环境噪声。得益于新一代芯片的功耗控制和充电盒电池容量的增加，搭配充电盒使用，续航时间最高可达24小时；耳机单次使用续航时间5小时。同时，充电盒兼容Qi标准无线充电。

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关键词：小米蓝牙耳机

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