2019年诺基亚裁员近5000人：10%在北美，中国约9%

据国外媒体报道，诺基亚在2018年末宣布了最新的5G产品开发计划，几个月之后，这家芬兰设备制造商就披露了5G产品开发的不成功。此后，预计这家公司将进行大规模裁员。在最近提交给美国证券交易委员会(sec)的文件中，这种“大裁员”表现得很明显。根据今年的平均数字，2019年约有4800个工作岗位消失，占总数的近5%。在一些市场，裁员是残酷的：十分之一的工作岗位在北美，在中国约有9%消失。

在设备制造商裁员方面，诺基亚是后来者。在2017年至2018年之间，继2016年接管阿尔卡特朗讯之后，其员工总数增长了1.3%，在整个企业中平均拥有103,083名员工。在同一时期，激烈的竞争对手爱立信砍掉了5%的工作岗位，到2018年末共有95,359名员工。

但全球最大的设备制造商华为却一直逆势而上。在去年发布的年度报告中，华为称其员工数量从2018年的18万人增至约18.8万人。本周发布的最新年度报告中提供的数据显示，去年这一数字又增长了4%，达到近19.6万人。随着西方竞争对手的衰落，华为正在崛起。

当然，在自动化时代，规模越大并不一定越好。理想情况下，公司希望在尽可能精简的组织中保持或增加收入，为股东带来更丰厚的利润。爱立信管理服务业务主管彼得·劳林(Peter Laurin)此前曾将2018年自己部门裁员8000人中的一部分归因于人工智能投资。有趣的是，尽管去年的销售额下降了1%，但托管服务的营业利润却增长了一倍多。

极端削减成本，甚至只是暂停招聘的危险在于，它损害了竞争力。几年前在法国就明显地体现了这一点，当时Altice拥有的SFR Numericable的营销削减导致客户流失。在供应商世界中，主要风险可能在于研发。业界越来越多地尝试根据产品的技术实力来评估爱立信，华为和诺基亚。任何研发弱点的迹象都可能带来麻烦。

因此，爱立信把这个研发关键部门从裁员计划中隔离了出来。去年，该公司在研发方面的投资约388亿瑞典克朗(合38亿美元)，与2018年大致相当，支出也高于2017年的379亿瑞典克朗(合37亿美元)。与此同时，研发人员总数从23600人增加到25100人左右，现在约占总劳动力的四分之一。根据市场研究公司Dell'Oro提供的数据，爱立信坚持认为，这种策略在一定程度上解释了市场份额的上升。

然而，诺基亚一直在朝着相反的方向前进。2017年，它在研发上花费了超过49亿欧元(53亿美元)。一年后，这一数字降至46亿欧元(50亿美元)，到2019年降至44亿欧元(48亿美元)。在5G产品业务迷失方向、以高质量但低成本的设备落后于竞争对手之后，现在正在放松刹车。不幸的是，这种迎头赶上的努力迫使诺基亚放弃了最初的成本节约目标。根据修订后的计划，今年的支出目标是比2018年减少5亿欧元(5.39亿美元)。之前，它想要削减7亿欧元(7.55亿美元)的开支。

投资者感到紧张，因为利润已经承压。在去年公布第三季度数据之前，诺基亚的目标是到2020年营业利润率达到12-16%。现在它已经把这个范围降低到8-11%，而且它不期望它的主要目标市场会增长。但爱立信可能会遇到更大的麻烦。随着监管机构推迟频谱拍卖和客户削减资本支出，COVID-19的爆发将延迟欧洲推出新的5G网络。在遭受病毒袭击的美国，也有可能遭到拖延。

这两家北欧供应商都不可能指望在中国获得提振，因为中国的运营商正在推进雄心勃勃的5G计划。当中国最大的运营商中国移动本周授予价值52亿美元的合同时，华为和中兴获得了87%的合同。诺基亚空手而归，而爱立信获得了价值约5.9亿美元的合同。